“Προσγειωσούλα… αβαβά, ήρθατε ατσαλάκωτοι”: Ξαναχτύπησε ο viral Έλληνας πιλότος – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Viral έγινε ξανά τις τελευταίες ώρες ο πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις γεμάτες χιούμορ και αυθεντικότητα ομιλίες του προς το επιβατικό κοινό μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί νέο απόσπασμα από ομιλία του, το οποίο συγκεντρώνει υψηλή απήχηση, με χρήστες να σχολιάζουν το ιδιαίτερο ύφος και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του TikTok ο Έλληνας πιλότος, κ. Φουντουλάκης, ακούγεται να λέει:

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδατε όλα αυτά. Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

Αμέσως μετά οι επιβάτες του αεροσκάφους ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

@vkoukos @SKYexpress give cpt. Foudoulakis a raise! ❤️👨‍✈️✈️ #skyexpress #pilot #greece ♬ 「睡眠用BGM」星降る夜の深呼吸サウンド – Sleeping Forest – Healing BGM

