Πόσο πουλήθηκε η αυθεντική του στολή του Michael Schumacher -Το ποσό που ζαλίζει

Δημοφιλής οίκος δημοπρασιών θέτει στο σφυρί αγωνιστικές στολές μερικών από τους πλέον εμβληματικούς οδηγούς του grid και αυτά είναι τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτησή τους.

Οι δημοπρασίες αποτελούν διαχρονικά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου του αυτοκινήτου και συνήθως φιλοξενούν συλλεκτικά μοντέλα που αλλάζουν χέρια έναντι υψηλότατων ποσών.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά επεκτείνεται και σε αντικείμενα με ισχυρό συμβολισμό, όπως οι αγωνιστικές στολές οδηγών της Formula 1.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την πρόσφατη δημοπρασία του διεθνούς οίκου RM Sotheby’s, στο σφυρί βγήκαν αυθεντικές φόρμες μερικών εκ των πιο εμβληματικών οδηγών του grid﻿, τόσο από το παρελθόν όσο και από τη σύγχρονη εποχή, με αρκετά μεγάλα ονόματα να κερδίζουν την προσοχή των συλλεκτών.

Μάλιστα, οι τιμές των στολών παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τη φήμη του οδηγού, την περίοδο χρήσης της στολής και το αν η χρονιά αυτή αντιστοιχούσε σε κάποιο σημαντικό αγωνιστικό επίτευγμα.

Κάθε στολή αξιολογούνταν όχι μόνο με βάση την ιστορική της αξία, αλλά και με την επιρροή του οδηγού στο κοινό και την αγωνιστική του πορεία, γεγονός που καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το κόστος απόκτησής της.

Ξεκινώντας από τα χαμηλότερα ποσά, η πιο προσιτή στολή που πωλήθηκε ήταν εκείνη του Mick Schumacher, την οποία είχε φορέσει το 2020 με την ομάδα Haas, με την τελική τιμή αγοράς να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πάντως ότι στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκε και η φόρμα του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή Max Verstappen, η οποία κατακυρώθηκε συγκεκριμένα στα 2.710 ευρώ, όπως και το promotional suit του Lando Norris από τη σεζόν 2020 με τη McLaren.

Ανεβαίνοντας κατηγορία, αυθεντικές αγωνιστικές φόρμες με τα ονόματα οδηγών όπως οι Nigel Mansell, Riccardo Patrese και Damon Hill έφτασαν έως και τα 11.900 ευρώ, ιδιαίτερα όταν προέρχονταν από χρονιές σημαντικών διακρίσεων στο grid.

Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά στην περίπτωση του Lando Norris, καθώς η αγωνιστική φόρμα του από τη σεζόν 2025, χρονιά κατάκτησης του πρώτου του παγκόσμιου τίτλου, πωλήθηκε στα 27.800 ευρώ.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει σημαίνει πως η στολή της χρονιάς κατάκτησης του τίτλου πωλήθηκε σε δεκαπλάσια τιμή από τη στολή που φορούσε κατά τη δεύτερη χρονιά του με την ομάδα της ﻿McLaren.

Φυσικά, την υψηλότερη τιμή της δημοπρασίας πέτυχε η εμβληματική κόκκινη φόρμα του Michael Schumacher από το 2006﻿, την οποία είχε φορέσει στην τελευταία του νίκη στην Ιταλία με τη Ferrari. Το συγκεκριμένο κομμάτι κατακυρώθηκε έναντι 105.750 ευρώ, όντας μακράν η ακριβότερη και πιο συλλεκτική στολή που πωλήθηκε από τον Οίκο Δημοπρασίας.

