Πώς θα φτιάξετε τέλειο αυγό ποσέ με τη βοήθεια μιας κατσαρόλας – Το viral βίντεο στο TikTok

Αν έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε ένα αυγό ποσέ, ξέρετε πιθανότατα πόσο δύσκολο είναι.

Άλλες φορές διαλύονται ή απλώνονται σε ένα χάος με περίεργες λευκές «κλωστές» ή σφίγγουν πέρα από το ιδανικό σημείο του ρευστού κρόκου.

Φυσικά, συμβουλές για το τέλειο αυγό ποσέ θα βρείτε παντού, με τις περισσότερες οδηγίες να τονίζουν τη σημασία του σιγανού βρασμού έναντι του έντονου που θα «σπάσει» τον κρόκο. Από εκεί και πέρα όπως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο δύσκολα: προσθέστε ξίδι στο νερό λένε κάποιοι, ανακατέψτε το νερό δεξιόστροφα για να δημιουργήσετε μια δίνη που θα γεννήσει τη «μαγική» σφαίρα, τονίζουν κάποιοι άλλοι.

Μια νέα λύση όμως έρχεται να δώσει το TikTok. Ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο για το πώς θα φτιάξεις το τέλειο αυγό ποσέ είναι του Jordan the Stallion, με 24 εκατομμύρια προβολές και ο οποίος κάνει ένα πολύ απλό κόλπο.

Απλά τοποθετεί ένα μικρό σουρωτήρι πάνω από το νερό που σιγοβράζει για λίγα λεπτά και ιδού το τέλειο αυγό ποσέ. Άλλες εκδοχές βυθίζουν κανονικά τα αυγά στο νερό, ωστόσο φροντίζουν να τα κρατούν μέσα στο σουρωτήρι.