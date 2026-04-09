Πάσχα στο χωριό: Πώς να προετοιμαστείτε σωστά για την εκδρομή – Τι να προσέχετε για τα παιδιά

Προετοιμαστείτε σωστά για να απολαύσετε τις διακοπές του Πάσχα στο χωριό με ασφάλεια, χωρίς ατυχήματα, για εσάς και τα παιδιά σας.

Για πολλούς, το Πάσχα σημαίνει επιστροφή στο χωριό, επαφή με τη φύση και χαλάρωση μακριά από την πόλη. Η αλλαγή ρυθμών και περιβάλλοντος είναι ευεργετική, όμως η εξοχή φέρνει και κινδύνους, κυρίως για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.

Οι SOS Ιατροί δίνουν βασικές συμβουλές για να κάνετε τα σωστά βήματα που θα σας προσφέρουν ασφάλεια τις ημέρες των γιορτών. Φάρμακα, αντηλιακά και προσοχή όταν ψήνουμε το αρνί!

Η προετοιμασία είναι το Α και το Ω. Πριν φύγετε, φροντίστε να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα:

Τα φάρμακά σας (με επάρκεια για όλες τις μέρες)

(με επάρκεια για όλες τις μέρες) Μια λίστα με τη δοσολογία και την πάθησή σας σε περίπτωση ανάγκης

Ένα βασικό φαρμακείο : παυσίπονα, αντιπυρετικά, θερμόμετρο, αντισηπτικό, γάζες, επίδεσμοι, αντισταμινικά, σκεύασμα για τσιμπήματα και στομαχικές διαταραχές.

: παυσίπονα, αντιπυρετικά, θερμόμετρο, αντισηπτικό, γάζες, επίδεσμοι, αντισταμινικά, σκεύασμα για τσιμπήματα και στομαχικές διαταραχές. Ελέγχουμε εσωτερικά και εξωτερικά το όχημά μας και προσέχουμε ιδιαίτερα στο δρόμο, λόγω αυξημένης κίνησης.

Πριν φύγουμε για διακοπές βεβαιωνόμαστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού είναι καλά ασφαλισμένα.

Ενημερώνουμε για την απουσία μας µόνο συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ή γείτονες που εμπιστευόμαστε.

Δεν αφήνουμε ποτέ εκτεθειμένα, τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρισκόμαστε.

Τηλεφωνούμε πάντα σε όσους μένουν πίσω.

Προστασία από τσιμπήματα και αλλεργίες

Η άνοιξη φέρνει γύρη, έντομα και αλλεργιογόνα. Ιδιαίτερα για όσους έχουν ιστορικό αλλεργιών, είναι σημαντικό να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα φάρμακα (αντισταμινικά, κορτιζόνη, εισπνεόμενα). Προτιμήστε ανοιχτόχρωμα ρούχα, αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά και χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικό, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Εγκαύματα και ηλιακή ακτινοβολία

Ακόμη και με δροσερό καιρό, η ηλιακή ακτινοβολία την άνοιξη είναι δυνατή. Ιδίως αν περνάτε πολλές ώρες έξω, φροντίστε να χρησιμοποιείτε αντηλιακό, να φοράτε καπέλο και να ενυδατώνεστε συχνά. Τα εγκαύματα ή η ηλίαση είναι συχνά φαινόμενα τις ανοιξιάτικες ημέρες.

Ψήσιμο και τραυματισμοί

Η προετοιμασία του οβελία και άλλων πασχαλινών εδεσμάτων εμπεριέχει κινδύνους: εγκαύματα, κοψίματα, επαφή με αιχμηρά ή θερμά αντικείμενα. Να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στο ψήσιμο. Έχετε πάντα διαθέσιμα καθαρά πανιά, παγοκύστη και αντισηπτικό σε περίπτωση μικροτραυματισμών.

Πρώτες βοήθειες για κάθε περίπτωση

Λιποθυμικό επεισόδιο : Δεν μετακινούμε τον ασθενή και σηκώνουμε τα πόδια του ψηλά, πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Απελευθερώνουμε τα ρούχα που μπορεί να τον σφίγγουν.

: Δεν μετακινούμε τον ασθενή και σηκώνουμε τα πόδια του ψηλά, πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Απελευθερώνουμε τα ρούχα που μπορεί να τον σφίγγουν. Κόψιμο : Καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Με ψυχραιμία βλέπουμε από πού βγαίνει το αίμα και πιέζουμε με καθαρή πετσέτα και πάγο. Αν το κόψιμο είναι βαθύ και η αιμορραγία επιμένει, επικοινωνούμε με ιατρό.

: Καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Με ψυχραιμία βλέπουμε από πού βγαίνει το αίμα και πιέζουμε με καθαρή πετσέτα και πάγο. Αν το κόψιμο είναι βαθύ και η αιμορραγία επιμένει, επικοινωνούμε με ιατρό. Υψηλός πυρετός : Τοποθετούμε κομπρέσες στο μέτωπο με κρύο νερό και χορηγούμε πολλά υγρά (νερό, τσάι, πορτοκαλάδα) για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Δίνουμε απλά αντιπυρετικά και αν χρειαστεί κάνουμε ένα χλιαρό μπάνιο.

: Τοποθετούμε κομπρέσες στο μέτωπο με κρύο νερό και χορηγούμε πολλά υγρά (νερό, τσάι, πορτοκαλάδα) για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Δίνουμε απλά αντιπυρετικά και αν χρειαστεί κάνουμε ένα χλιαρό μπάνιο. Αιμορραγία από τη μύτη : Ξαπλώνουμε και πιέζουμε ανάμεσα από τα φρύδια τη ράχη της μύτης. Αν η αιμορραγία επιμένει τοποθετούμε πάγο στη ρίζα της μύτης. Αν ξεπεράσει τα 10-15 λεπτά επικοινωνούμε με ιατρό.

: Ξαπλώνουμε και πιέζουμε ανάμεσα από τα φρύδια τη ράχη της μύτης. Αν η αιμορραγία επιμένει τοποθετούμε πάγο στη ρίζα της μύτης. Αν ξεπεράσει τα 10-15 λεπτά επικοινωνούμε με ιατρό. Ατύχημα – πέσιμο : Αν υπάρχει υποψία κατάγματος από πέσιμο δεν μετακινούμε τον ασθενή από εκεί που βρίσκεται, απλώς τον βολεύουμε με μαξιλάρια μέχρι να έρθει ο ιατρός.

: Αν υπάρχει υποψία κατάγματος από πέσιμο δεν μετακινούμε τον ασθενή από εκεί που βρίσκεται, απλώς τον βολεύουμε με μαξιλάρια μέχρι να έρθει ο ιατρός. Εμετός – Διάρροια: Δίνουμε υγρά γιατί ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μεγάλος (νερό, τσάι, κόκα-κόλα αραιωμένη με νερό – απαγορεύονται γάλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, καφές). Εφόσον τα συμπτώματα υποχωρούν δίνουμε ελαφριά τροφή, διαφορετικά καλούμε ιατρό.

Πρόληψη τραυματισμών των παιδιών

Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχολεία είναι κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι όπου συμβαίνουν και πολλά παιδικά ατυχήματα.

Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» δίνει συμβουλές για να αποφευχθούν τα ατυχήματα το Πάσχα:

1. Προσοχή στα πυροτεχνήματα. Εκατοντάδες παιδιά έχουν τραυματιστεί από βεγγαλικά και δυναμιτάκια. Αγοράζουμε μόνο εγκεκριμένα βεγγαλικά και ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης τους. Δεν πειραματιζόμαστε με αυτοσχέδιες κατασκευές και τα παιδιά βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Υπενθυμίζουμε ότι η καύση βεγγαλικών επιτρέπεται μόνο για λόγους ψυχαγωγίας του κοινού κατά τις επίσημες τελετές, πανηγύρεις και εορτές, εξαιρουμένων των εορτών του Αγίου Πάσχα.

2. Πάσχα χωρίς εγκαύματα. Όταν βάφουμε τα αυγά και ετοιμάζουμε πασχαλινές λιχουδιές δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη στην κουζίνα.

3. Προσοχή στη φλόγα της λαμπάδας και στο λιωμένο κερί, καθώς μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Επίσης, αποφεύγουμε όσες λαμπάδες είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και εξηγούμε στα παιδιά πώς πρέπει να τις κρατάνε. Μην ξεχνάμε ότι η επιδερμίδα του μικρού παιδιού είναι πιο ευαίσθητη από των ενηλίκων.

4. Iδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες. Τα αναμμένα κάρβουνα και τα πυρωμένα σίδερα προκαλούν σοβαρά εγκαύματα.

5. Τροφική δηλητηρίαση:

Η ασφαλής κατανάλωση των βαμμένων αυγών απαιτεί να φυλάσσονται σωστά πριν και μετά τον βρασμό τους.

Οι σοκολατένιες λιχουδιές μπορεί να αλλοιωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Φροντίστε να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

6. Εάν πάμε στο εξοχικό μας, έστω και για λίγες ημέρες, ας φροντίσουμε να είναι ασφαλές. Ιδιαίτερη προσοχή στα:

Μπαλκόνια

Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα

Σκάλες

Πηγάδια

Πισίνες

7. Στις βόλτες στην εξοχή φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν τα κατάλληλα ρούχα και κλειστά παπούτσια, ώστε να προφυλαχτούν από έντομα και ερπετά. Εάν ασχοληθούμε με την κηπουρική, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην φύλαξη των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

8. Διακοπές και ωραίος καιρός είναι συχνά αφορμή για βόλτες με ποδήλατο. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να φοράνε πάντα κράνος, ώστε να αποφεύγουν πιθανούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

9. Με το Πάσχα ξεκινάνε οι ζέστες και τα πρώτα μπάνια. Προσοχή στα μικρά παιδιά. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα και ελάχιστα εκατοστά νερού για να πνιγεί ένα παιδί.

10. Στις γιορτές όταν βγαίνουμε για ψώνια και έχει πολυκοσμία, να κρατάμε τα μικρά παιδιά πάντα από το χέρι και από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

11. Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει πάντα να φοράνε σωστά τη ζώνη αφαλείας και να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Eάν τα παιδιά απαιτούν την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου πριν ασχοληθούμε μαζί τους.

12. Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά – επιβάτες, ενοχλούν και αποσυντονίζουν τους γονείς – οδηγούς. Για να υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα μέσα στο αυτοκίνητο, κυρίως σε μεγάλες διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά έχουν κάποια ασφαλή παιχνίδια μαζί τους για να απασχολούνται. Πρέπει επίσης να προγραμματίζουμε κάποιες στάσεις για να μπορούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, και στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.

Πηγή: iatropedia.gr