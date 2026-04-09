Πάσχα: Πώς να βάψετε μόνοι σας τα αυγά, με φυσικά συστατικά που έχετε στο σπίτι

Με παντζάρια, κουρκουμά και λάχανο μπορείτε να βάψετε τα πασχαλινά σας αυγά μόνοι σας στο σπίτι, χωρίς χημικές ουσίες.

Φυσικά και στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικές βαφές για αυγά, οι οποίες δεν είναι τοξικές, αλλά δεν παύουν να είναι χημικές ουσίες που περνούν στο εσωτερικό του αυγού, τα οποία εμείς θα φάμε το Πάσχα.

Χρειάζεται λίγο χρόνο, λίγη όρεξη και κάποια απλά συστατικά για να φτιάξετε μόνοι σας τις βαφές.

Με λαχανικά και μπαχαρικά μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας χρώματα και να εντυπωσιάσετε μικρούς και μεγάλους στο πασχαλινό τραπέζι.

Δείτε πώς μπορείτε να βάψετε μόνοι σας τα αυγά

Αρχικά, πρέπει να βράσουμε καλά όλα τα αυγά που σκοπεύουμε να βράσουμε. Προσοχή: Δεν βάφουμε αυγά που έχουν σπάσει κατά το βράσιμο.

Ποια είναι τα συστατικά για κάθε χρώμα:

Μπλε – Κόκκινο λάχανο

Πράσινο – Κόκκινα κρεμμύδια (φλοιός)

Κίτρινο – Κουρμουμάς

Κόκκινο – Παντζάρια

Καφέ – Στιγμιαίος καφές

Πορτοκαλί – Πάπρικα

Βάλτε το κάθε συστατικό σε ένα ξεχωριστό μπολ και ρίξτε από πάνω βραστό νερό. Αφήστε το για πάνω από μισή ώρα για να βγει όλο το χρώμα και στη συνέχεια προσθέστε μια – δυο κουταλιές ξύδι και ανακατέψτε. ‘Επειτα προσθέστε και όσα αυγά θέλετε να βάψετε.

Βάλτε τα στο ψυγείο και αφήστε τα για 4 ώρες έως και μία ημέρα, αλλά όχι για πάνω από 24 ώρες. Όσο πιο πολύ τα αφήσετε, τόσο πιο ζωηρό θα βγει το χρώμα.

Όταν είναι έτοιμα βγάλτε τα από το νερό – κατά προτίμηση με μια τρυπητή κουτάλα – και σκουπίστε με λίγο χαρτί κουζίνας ή αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά. Μπορείτε στο τέλος να τα γυαλίσετε με λίγο ελαιόλαδο. Διατηρούνται στο ψυγείο για έως και 1 εβδομάδα.

Καλό τσούγκρισμα!

Πηγή: iatropedia.gr