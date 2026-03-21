Οδηγός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στα καθίσματα του Μετρό και των λεωφορείων

Η καθημερινότητα των υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν περιλαμβάνει μόνο την εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών, αλλά και μερικά περίεργα γεγονότα.

Συχνά φυσικά έρχονται αντιμέτωποι και με καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι προετοιμασμένοι, ενώ τα όσα γνωρίζουν εκ των έσω, σχετικά με τον τρόπο δηλαδή που οργανώνεται η λειτουργία των μέσων συγκοινωνίας, σπανίως γίνονται γνωστά.

Ωστόσο ένας από τους οδηγούς στο Μέτρο μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας μοιράστηκε τις εμπειρίες του, αναφέροντας ότι οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καθημερινά περιστατικά βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, μέχρι και χρήσης ναρκωτικών.

Ο συγκεκριμένος οδηγός του Μετρό συμβουλεύει ωστόσο τους επιβάτες για κάτι τελείως πρακτικό: πού πρέπει και πού δεν πρέπει να κάθονται ή να στέκονται. Προτρέπει λοιπόν τους επιβάτες να μην κάθονται στα καθίσματα, γιατί καθαρίζονται μόνο δύο φορές τον χρόνο.﻿

Μάλιστα ο οδηγός του Μετρό αποκαλύπτει ότι ο καθημερινός καθαρισμός που πραγματοποιείται στα βαγόνια του Μετρό είναι τυπικός, και διόλου αποτελεσματικός, γιατί πραγματοποιείται με ένα πανί σε συνδυασμό με υγρό καθαριστικό, τα οποία φυσικά δεν είναι ικανά να καθαρίσουν το βρόμικο ύφασμα των καθισμάτων.

Σημειώνει μάλιστα ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τα καθίσματα σε άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως για παράδειγμα στα λεωφορεία. Η αλήθεια είναι ότι το ύφασμα με το οποίο επενδύονται συχνά τα καθίσματα στα μέσα συγκοινωνίας δεν ευνοεί τον εύκολο καθαρισμό τους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στα καθίσματα των Μέσων Μαζικής Μεταφορές επιλέγονται χρωματικές αποχρώσεις οι οποίες έχουν την ιδιότητα να «κρύβουν» τη βρωμιά, δίνοντας την αίσθηση του καθαρού.

Συχνά πυκνά, βέβαια, έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία ή ακόμα και video που μαρτυρούν το ακριβώς αντίθετο, επιβεβαιώνοντας ότι τα καθίσματα των Μέσων Μαζικής Μεταφορές αποτελούν εστία ρύπων και μικροβίων, την οποία καλό θα ήταν να αποφεύγουμε.

