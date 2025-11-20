MENOY

Ο Έλληνας κομμωτής που χτένισε Χεορχίνα και Ρονάλντο πριν τη συνάντηση με Τραμπ – Έκαναν προετοιμασία αλά Όσκαρ

THESTIVAL TEAM

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της συντρόφου του Χεορχίνα στο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα, συζητήθηκε όσο καμία άλλη.

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και η σύντροφός του ήταν μεταξύ των 120 καλεσμένων στο δείπνο, όπου έδωσαν το παρών CEOs, όπως διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του.

«Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου – από τον επιχειρηματικό χώρο, τον αθλητισμό… Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο… Ο Μπάρον τον συνάντησε και νομίζω ότι τώρα σέβεται λίγο περισσότερο τον πατέρα του -μόνο και μόνο επειδή σε σύστησα. Οπότε, θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ», είπε.

Ώρες μετά το δείπνο, η Χεορχίνα αναδημοσίευσε στιγμιότυπα από την προετοιμασία τους.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram φαίνεται ότι τόσο η ίδια, όσο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο οι οποίοι αφέθηκαν στα χέρια του hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτου και του make up artist, Ta.

Κριστιάνο Ρονάλντο

