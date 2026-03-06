Νεαρή Βρετανίδα ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά – Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις, με χιλιάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Τουρκία για να αποκτήσουν πιο πυκνά μαλλιά ή χαμηλότερη γραμμή μαλλιών.

Συνήθως οι ιστορίες που βλέπουμε αφορούν άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση. Ωστόσο, μια νεαρή κοπέλα από τη Βρετανία έγινε viral στα social media, όταν αποκάλυψε ότι έκανε μεταμόσχευση μαλλιών σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Η Γιασμίν, από το Νότιγχαμ, εξήγησε ότι για χρόνια ένιωθε έντονη ανασφάλεια για το μέγεθος του μετώπου της. Όπως είπε, το πρόβλημα την απασχολούσε από πολύ μικρή ηλικία και με τον καιρό άρχισε να επηρεάζει ακόμη και την ψυχολογία της.

Πλέον, στα 18 της χρόνια, θυμάται ότι απέφευγε συχνά να βγαίνει φωτογραφίες και ένιωθε άβολα σε κοινωνικές περιστάσεις, πιστεύοντας ότι η εμφάνισή της ήταν το πρώτο πράγμα που πρόσεχαν οι άλλοι. Έτσι, όταν της δόθηκε η δυνατότητα να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών στην Τουρκία, δεν το σκέφτηκε πολύ.

Η νεαρή ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς παγκοσμίως για μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Το συνολικό κόστος της διαδικασίας έφτασε περίπου τις 1.110 λίρες, ποσό που περιλάμβανε τη χειρουργική επέμβαση, τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τη μεταφορά και την μετεγχειρητική φροντίδα.

Για να ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3.000 μοσχεύματα από το πίσω μέρος του κεφαλιού της, τα οποία μεταφέρθηκαν στο μπροστινό μέρος ώστε να χαμηλώσει η γραμμή των μαλλιών. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 7 ώρες.

Η Γιασμίν κατέγραφε όλη την πορεία της επέμβασης και της ανάρρωσης στα social media, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την αλλαγή μήνα με τον μήνα.

Η περίοδος ανάρρωσης και το τελικό αποτέλεσμα

Όπως εξήγησε, το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση τα νέα μαλλιά άρχισαν να πέφτουν, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό στη διαδικασία της μεταμόσχευσης. Μετά τη φάση αυτή όμως, τα μαλλιά άρχισαν να μεγαλώνουν ξανά πιο πυκνά και δυνατά.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επέμβαση, η ίδια λέει ότι το αποτέλεσμα δείχνει πλέον φυσικό και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη.

«Στην αρχή τα νέα μαλλιά μεγαλώνουν και μετά πέφτουν, κάτι που είναι φυσιολογικό επειδή δεν είναι ακόμη αρκετά δυνατά. Μετά τη φάση της πτώσης αρχίζουν να μεγαλώνουν ξανά πιο πυκνά», εξήγησε.

Η συζήτηση για την ηλικία των ασθενών

Η περίπτωση της Γιασμίν άνοιξε παράλληλα και μια συζήτηση γύρω από την ηλικία στην οποία πρέπει να γίνονται τέτοιες αισθητικές επεμβάσεις.

Ορισμένοι γιατροί επισημαίνουν ότι οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών θα πρέπει να γίνονται μόνο μετά τα 18 έτη, όταν δηλαδή ένας ασθενής θεωρείται πλέον ενήλικος και μπορεί να πάρει συνειδητά μια τέτοια απόφαση.

Η ίδια η 18χρονη παραδέχεται ότι η διαδικασία απαιτεί μεγάλη υπομονή, καθώς τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως και μπορεί να χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη των μαλλιών.

Παρόλα αυτά, η ίδια δηλώνει πως δεν το έχει μετανιώσει. «Η επέμβαση άλλαξε τη ζωή μου. Πριν τη μεταμόσχευση μισούσα την εμφάνισή μου και η ψυχική μου κατάσταση ήταν πολύ κακή. Τώρα νιώθω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και πολύ πιο χαρούμενη», είπε.