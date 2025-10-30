Μια κοινή συνήθεια στο κινητό δείχνει αν κάποιος είναι πλούσιος ή όχι

Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος είναι πλούσιος από μια κοινή συνήθεια που κάνει με το κινητό του.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, ονόματι Jamie, αυτή η συνήθεια, στην οποία οι περισσότεροι υποκύπτουμε, είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι μάλλον δεν έχεις και πολλά χρήματα στην τράπεζα.

Ποια είναι αυτή η συνήθεια

Σύμφωνα με την Jamie, το ατελείωτο «doomscrolling», δηλαδή το να σκρολάρεις ασταμάτητα στα social media ή στις ειδήσεις, αποτελεί ένδειξη ότι ίσως δεν είσαι και τόσο οικονομικά ευκατάστατος. «Πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες κοινωνικής τάξης στο μέλλον και μάλιστα όχι σε πολύ μακρινό. Η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία», εξήγησε σε ένα βίντεο στο Instagram.

Και στη συνέχεια εξήγησε το σκεπτικό της. Όπως είπε, όλοι το κάνουμε, αλλά πολλοί άνθρωποι νιώθουν «καταβεβλημένοι από όσα συμβαίνουν στον κόσμο» και το doomscrolling λειτουργεί σαν μια μορφή διαφυγής. «Ποιοι χρειάζονται διάλειμμα;» ρώτησε η Jamie. «Άνθρωποι που δουλεύουν υπερβολικά και είναι εξαντλημένοι κι αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι που ζουν μια ζωή αναψυχής».

Για να προσθέσει: «Οι άνθρωποι που βγάζουν περισσότερα χρήματα, που είναι πιο πλούσιοι… δεν βλέπεις ούτε αυτούς ούτε τα παιδιά τους να είναι “παιδιά του iPad”. Τα βάζουν σε δραστηριότητες… Τα παιδιά που μεγαλώνουν καλά δεν είναι εκείνα που εξαρτώνται υπερβολικά από την τεχνολογία».

Το «πλούσιο» ή «φτωχό» πρόσωπο

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος έχει χρήματα και από το λεγόμενο «πλούσιο» ή «φτωχό» πρόσωπο. Όλοι έχουμε ακούσει για το «resting b*tch face», αλλά μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι σχηματίζουν εντυπώσεις για το αν κάποιος είναι «πλούσιος» ή «φτωχός» μόνο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης διαπίστωσαν ότι τα πρόσωπα που θεωρούνται «πλούσια» κρίνονται επίσης πιο αξιόπιστα, με έντονα χαρακτηριστικά, ανασηκωμένα φρύδια και ροδαλά μάγουλα, μεταξύ άλλων. Αντίθετα, τα «φτωχά» πρόσωπα είχαν χαμηλωμένα φρύδια, πιο κοντό πηγούνι, κατεβασμένα χείλη και πιο ψυχρούς τόνους δέρματος, κάτι που τα έκανε να φαίνονται ψυχρά και αναξιόπιστα.

Η επικεφαλής της μελέτης, δρ. Thora Bjornsdottir, δήλωσε: «Οι άνθρωποι που θεωρούνται ότι ανήκουν σε υψηλή ή χαμηλή κοινωνική τάξη κρίνονται επίσης ως έχοντες θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα. Αυτές οι κρίσεις σχηματίζονται μόνο από την εμφάνιση του προσώπου και μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες, όπως να μειονεκτούν εκείνοι που θεωρούνται πως ανήκουν σε χαμηλότερη κοινωνική τάξη».