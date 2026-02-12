MENOY

Μαμά προσπαθεί να κοιμίσει το μωρό κι η αντίδρασή του… κέρδισε 17 εκατ. views!

THESTIVAL TEAM

Μια μητέρα προσπάθησε να βάλει το μικρό παιδί της για ύπνο, όμως η κατάσταση κατέληξε σε χάος.

Η χρήστρια του TikTok Kailynn (@kailynnpalaima) μοιράστηκε στην πλατφόρμα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο έχει πλέον συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια προβολές.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί από κάμερα Nest, το παιδί φαίνεται να στέκεται όρθιο δίπλα στο κρεβάτι δαπέδου του, ενώ η Kailynn είναι ξαπλωμένη δίπλα του.

Όταν όμως εκείνη προσπαθεί να τον κάνει να ξαπλώσει για να κοιμηθεί, το παιδί πετάει το κεφάλι του προς τα πίσω και τη χτυπά στη μύτη με δυνατό κρότο.

@kailynnpalaima My toddler broke my nose 😀😀 here's a video for funsies #crying #toddlersoftiktok #terribletwos ♬ Welp, Didn't Expect That – Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

Σε επόμενο βίντεο, η Kailynn επιβεβαίωσε ότι η μύτη της έσπασε μετά το περιστατικό, εξηγώντας: «Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρήξιμο, αλλά είναι σίγουρα στραβή».

Σημείωσε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα άλλον γιατρό, προκειμένου να προγραμματίσει χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της σπασμένης μύτης.

«Είναι νήπιο, οπότε ναι, κάνει ξεσπάσματα», πρόσθεσε. «Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά έχει μετανιώσει».

Οι χρήστες του TikTok έσπευσαν να μοιραστούν τις απόψεις τους, με πολλούς να αφηγούνται παρόμοιες εμπειρίες.

Ένας σχολίασε χιουμοριστικά: «Από εδώ και πέρα θα ξαπλώνει μόνος του στην κούνια και θα κλαίει μέχρι να κοιμηθεί. Όχι, κύριε», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Η φάση του νηπίου πρέπει να είναι η χειρότερη».

Ένας ακόμη χρήστης έγραψε: «Έμαθα δουλεύοντας σε παιδικό σταθμό ότι δεν είναι καλή ιδέα να αφήνεις τα παιδιά να ξαπλώνουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ακριβώς λόγω τέτοιων περιστατικών».

«Πάντα να αφήνετε χώρο, γιατί δεν έχουν ακόμη αίσθηση προσωπικού χώρου και ασφάλειας. Ελπίζω η μύτη σου να είναι καλά!»

@kailynnpalaima #crying #toddlersoftiktok #terribletwos #broken ♬ original sound – Kailynn Palaima

Πηγή: baby.gr

