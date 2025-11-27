Καβάλα: Η Φρίντα Κάλο από… κερί στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη – Δείτε βίντεο

Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη στα Κηπιά Καβάλας, παρουσιάζεται πλέον μία από τις πλέον εμβληματικές καλλιτεχνικές φιγούρες του 20ού αιώνα. Η Φρίντα Κάλο, με την έντονη προσωπικότητά της και τη συμβολική της δύναμη, γίνεται το 41ο ομοίωμα της συλλογής, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο έναν μοναδικό χώρο τέχνης που συνεχίζει να εξελίσσεται και να εκπλήσσει.

Ο Θοδωρής Κοκκινίδης, γνωστός για την επιμονή του στη λεπτομέρεια, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως η απόφαση να δημιουργήσει τη Φρίντα Κάλο δεν ήταν τυχαία. «Έμπνευση για να φιλοτεχνήσω το κέρινο της ομοίωμα», υπογραμμίζει, «αποτέλεσε η προσωπικότητά της, ως σύμβολο γυναικείας δύναμης, αλλά και το έργο της, το όποιο αντλείται μέσα από τον πόνο που βίωσε και την ταυτότητά της. Η βαρύτητα στη λεπτομέρεια πρωταγωνίστησε εξ αρχής ώστε να αποδώσω τα στοιχεία της προσωπικότητάς της αλλά και την όψη της, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με την μεξικανική παράδοση και κουλτούρα. Το κέρινο ομοίωμα ξεκίνησε να φιλοτεχνείται τον Ιούλιο του 2025 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες».

Η Φρίντα Κάλο, μια γυναίκα που έζησε ανάμεσα στον σωματικό πόνο και την εκρηκτική δημιουργικότητα, αποτελεί για πολλούς μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές φωνές του 20ού αιώνα.

Οι αυτόπροσωπογραφίες της, φορτωμένες σύμβολα, χρώματα και ιστορίες, μιλούν για τη γυναικεία εμπειρία, την πολιτισμική κληρονομιά και την υπέρβαση. Η ίδια, μετέτρεψε το σώμα της, που δοκιμάστηκε από ασθένεια και ατυχήματα, σε καμβά, καταφέρνοντας να αποδώσει την οδύνη, τον έρωτα, την πολιτική της συνείδηση και τη βαθιά της σχέση με τη μεξικανική παράδοση.

Αυτά ακριβώς τα στοιχεία προσπάθησε να ενσωματώσει ο Καβαλιώτης δημιουργός στο νέο του έργο. Το βλέμμα της αποπνέει την ένταση και τη στοχαστικότητα που χαρακτήριζε την ίδια τη Φρίντα. Τα μαλλιά και τα αξεσουάρ, πιστά στη μεξικανική παράδοση, δίνουν στο ομοίωμα την αυθεντικότητα που επιδιώκει πάντα ο Θοδωρής Κοκκινίδης στις δημιουργίες του.

Η Φρίντα Κάλο, μέσα από το κερί και την επιμονή του δημιουργού της στη λεπτομέρεια, μοιάζει να επιστρέφει για να συστηθεί ξανά σε ένα νέο κοινό. Υπενθυμίζοντας πως η τέχνη, όπως και η ζωή, είναι φτιαγμένες από πόνο, χρώμα και αλήθεια.

Καθώς το μουσείο ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατοντάδες επισκέπτες μέσα στις γιορτές, το νέο κέρινο ομοίωμα αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο φωτογραφημένα και συζητημένα εκθέματα. Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία τέχνης στην Ελλάδα, όχι μόνο για την πρωτοτυπία και την ποιότητα των εκθεμάτων του, αλλά και για την τοποθεσία του. Λειτουργεί μακριά από τα αστικά κέντρα, στα Κηπιά του δήμου Παγγαίου, στους πρόποδες του ομώνυμου βουνού, μέσα σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον αυθεντικό χαρακτήρα του ανθρώπου που το δημιούργησε, τον Μάρτιο του 2010, οπότε και ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του.