Ηράκλειο: Έκαναν μπάνιο τον γαμπρό… σε πλυντήριο αυτοκινήτων πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας – Δείτε το βίντεο

Με έναν πρωτότυπο και… ξεκαρδιστικό τρόπο θέλησε μία παρέα φίλων από το Ηράκλειο να προετοιμάσει έναν γαμπρό, πριν χορέψει τον χορό του Ησαΐα.

Οι φίλοι του γαμπρού ανέλαβαν όχι μόνο το ντύσιμό του, αλλά και το πλύσιμό του.

Έτσι, έσπευσαν σε ένα από τα αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων της πόλης, έβαλαν τον γαμπρό να καθίσει σε μια καρέκλα και αφού του έβαλαν… μάσκα και αναπνευστήρα για να μπορεί να αντέξει το σαπούνι και την πίεση του νερού, ξεκίνησαν το πλύσιμο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα newshub.gr.

Το σίγουρο είναι πως αφενός το ευχαριστήθηκαν, αφετέρου, ο άνδρας που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, ίσως… ήταν και πιο καθαρός γαμπρός στην ιστορία.

Δείτε το βίντεο: