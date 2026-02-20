MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΧΑΛΑΡΑ

Η πρώτη προβολή γάμου σε σινεμά στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα γαμήλιο βίντεο προβλήθηκε σε κανονική αίθουσα κινηματογράφου.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε πώς οργανώθηκε η πρώτη προβολή γάμου σε σινεμά στην Ελλάδα και τι συνέβη μέσα στην αίθουσα.

Νεόνυμφοι έδωσαν ραντεβού με τους φίλους του σε κινηματογράφο και έζησαν ξανά την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωή τους.

Δείτε το βίντεο:

Θεσσαλονίκη

