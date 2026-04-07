“Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση”: Viral η αιωρούμενη Nutella μέσα στο Artemis II – Δείτε βίντεο

Η Nutella ίσως πέτυχε την απόλυτη «εκτόξευση» -όχι μόνο στο διάστημα, αλλά κατευθείαν στην παγκόσμια ιντερνετική φήμη.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την αποστολή Artemis II της NASA, ένα βάζο Nutella φαίνεται να επέπλεε αμέριμνα έξω από την κουζίνα του διαστημοπλοίου. Σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, το βάζο παρασύρθηκε, περιστράφηκε και πρακτικά «πόζαρε» -με την ετικέτα προς τα εμπρός και τέλεια καδραρισμένο- προσφέροντας ένα πλάνο προϊόντος σχεδόν σκηνοθετημένο.

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να θαυμάζουν αυτό που πολλοί λένε ότι καμία ομάδα μάρκετινγκ στη Γη δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπαράγει. «Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

«Η Nutella μπορεί μόλις να απέκτησε την καλύτερη διαφήμιση… ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ!», σχολίασε ένας άλλος λογαριασμός.

April 6, 2026

Η αντίδραση της εταιρείας και της NASA

Το βίντεο τράβηξε την προσοχή της ομάδας μάρκετινγκ της Nutella. Η μάρκα μοιράστηκε το βίντεο αυτού του «νόστιμου διαφημιστικού ατυχήματος», γράφοντας: «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη επάλειψη στην ιστορία. Πηγαίνουμε το “μοίρασμα χαμόγελων” σε νέα ύψη». Η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 προβολές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA σχολίασε επίσης το περιστατικό, γράφοντας σε ανάρτηση στο X: «Απολαμβάνοντας γλυκά κεράσματα ενώ το πλήρωμα του Artemis βγάζει υπέροχες φωτογραφίες της Σελήνης!».

Η «πρωταγωνιστική» εμφάνιση του βάζου συνέβη περίπου τέσσερα λεπτά προτού το πλήρωμα του Artemis II γράψει ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13 από το 1970 (248.655 μίλια από τη Γη).