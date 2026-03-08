Η αστεία συνήθεια που σε κάνει πιο συμπαθή χωρίς να το καταλαβαίνεις καν

Σκόνταψες στο ίσιωμα. Μπέρδεψες ένα όνομα κάνοντας ένα επικό σαρδάμ. Αντί να κοκκινίσεις από ντροπή, δοκίμασε να γελάσεις. Μια νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο αυτοσαρκασμός είναι το απόλυτο κοινωνικό hack για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των γύρω σου.

Όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνη την άβολη στιγμή: παραπατάς μπροστά σε κόσμο ή χαιρετάς με ενθουσιασμό κάποιον που τελικά δεν σε ξέρει. Η πρώτη σου αντίδραση είναι μάλλον να ευχηθείς να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Όμως, η επιστήμη έχει μια διαφορετική και πολύ πιο διασκεδαστική συμβουλή: Γέλα με τον εαυτό σου. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, το να βρίσκεις το χιούμορ στις δικές σου μικρο-αποτυχίες, είναι μια συνήθεια που σε κάνει αυτόματα πιο συμπαθή, πιο αυθεντικό και, παραδόξως, πιο ικανό στα μάτια των άλλων.

Γιατί το γέλιο είναι μια συνήθεια που «νικάει» την ντροπή;

Η Övül Sezer, καθηγήτρια στο Cornell University και συν-συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι το γέλιο αλλάζει ακαριαία το κλίμα σε ένα δωμάτιο. «Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη του λάθους σου και γελάς πρώτα εσύ, μετακινείσαι από τη θέση εκείνου που κρίνεται, στη θέση εκείνου που προκαλεί οικειότητα», αναφέρει.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν 6 πειράματα με περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες. Διαπίστωσαν ότι όσοι αντιδρούσαν με χιούμορ στα λάθη τους βαθμολογούνταν υψηλότερα σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η ζεστασιά και η ηθική.

Το γέλιο στέλνει ένα καθησυχαστικό μήνυμα στους γύρω σου: «Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να με παρηγορήσετε, είμαι καλά με αυτό». Δείχνει αυτοπεποίθηση και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς αποδεικνύει ότι δεν εστιάζεις υπερβολικά στην εικόνα σου.

Η παγίδα της υπερβολικής αμηχανίας

Είναι εντυπωσιακό ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έκριναν την έντονη ντροπή ως «δυσανάλογη» με το λάθος. Όταν κάποια/ος δείχνει συντετριμμένη/ος για μια απλή γκάφα, εκπέμπει υπερβολική ανασφάλεια.

Αντίθετα, το γέλιο δείχνει ότι καταλαβαίνεις πως το λάθος ήταν ασήμαντο. Είναι θέμα συναισθηματικής ευθυγράμμισης: το να γελάς με μια ασήμαντη ατυχία δείχνει ότι έχεις επαφή με την πραγματικότητα.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξεις;

Ναι. Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Το γέλιο λειτουργεί λυτρωτικά, μόνο όταν το λάθος είναι ακίνδυνο. Αν ένα λάθος ή μια γκάφα σου έβλαψε κάποιον άλλον, τότε το γέλιο ως αντίδραση μαρτυρά έλλειψη ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειδικοί της ψυχολογίας λένε πως η μεταμέλεια, είναι πιο αρμόζουσα αντίδραση. Όταν υπάρχει βλάβη, οι άλλοι δεν κρίνουν το πόσο συμπαθής μπορεί να είσαι, αλλά την ηθική σου.

Πώς μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου στη συνήθεια του αυτοσαρκασμού;

Αν η αντίδρασή σου στην αμηχανία είναι αυτόματη, υπάρχουν τρόποι να την «σπάσεις»:

Θυμήσου το “spotlight effect”: Τείνουμε να υπερεκτιμούμε το πόσο προσέχουν οι άλλοι τα λάθη μας. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι νοιάζονται πολύ περισσότερο για τη δική τους εικόνα παρά για τη δική σου.



Κάνε την ερώτηση: «Έπαθε κανείς ζημιά;». Αν η απάντηση είναι όχι, τότε έχεις την «άδεια» να γελάσεις.

Κάνε την αρχή: Αν γελάσεις εσύ πρώτα, δίνεις το ελεύθερο και στους άλλους να το κάνουν. Αυτό εκτονώνει την ένταση και σε μετατρέπει από το «θύμα» της στιγμής στην ψυχή της παρέας.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα μπερδέψεις τα λόγια σου ή θα κάνεις μια άβολη κίνηση, θυμήσου: Το γέλιο σου είναι η καλύτερη άμυνα και το πιο γοητευτικό σου χαρακτηριστικό.

