Γιατί τα αεροπλάνα ψεκάζονται με νερό πριν απογειωθούν ή μόλις προσγειωθούν – Ο ιδιαίτερος λόγος

Σίγουρα κάποια στιγμή, έχετε δει την εικόνα ενός αεροπλάνου σε κάποιο αεροδρόμιο, να ψεκάζεται από δεξιά και αριστερά με νερό.

Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ, για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Ίσως το μυαλό σας πάει στον καθαρισμό. Κι όμως, ο λόγος δεν έχει καμία σχέση με καθαρισμό, αλλά με ένα παλιό τελετουργικό της αεροπορίας.

Πολλοί επιβάτες ξαφνιάζονται όταν βλέπουν το αεροσκάφος να «λούζεται» από τόνους νερού, ωστόσο το θέαμα είναι μέρος μιας ιδιαίτερης τιμητικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «water salute», δηλαδή «υδάτινος χαιρετισμός».

Τι είναι το «water salute»

Το water salute είναι μια εορταστική πρακτική κατά την οποία δύο πυροσβεστικά οχήματα σχηματίζουν τόξα νερού που δημιουργούν έναν υδάτινο διάδρομο για το αεροσκάφος. Θυμίζει τους ναυτικούς χαιρετισμούς των πλοίων και χρησιμοποιείται ως ένδειξη τιμής, αναγνώρισης και καλής τύχης.

Σε ποιες περιστάσεις γίνεται

Το water salute επιλέγεται μόνο για ξεχωριστές στιγμές. Συχνά χρησιμοποιείται για να τιμηθεί η τελευταία πτήση ενός πιλότου ή εργαζομένου πριν από τη συνταξιοδότησή του. Εμφανίζεται επίσης σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως η απογείωση ή η προσγείωση μιας πτήσης που σημείωσε ρεκόρ ή η επιστροφή μιας ολυμπιακής ομάδας.

Σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί φόρο τιμής σε στρατιωτικό προσωπικό ή σηματοδοτεί την πρώτη ή τελευταία πτήση μιας αεροπορικής εταιρείας σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Πώς ξεκίνησε η παράδοση

Η καταγωγή του water salute βρίσκεται στη ναυτιλία, όπου πυροσβεστικά πλοία σχημάτιζαν υδάτινες αψίδες για τα πλοία που πραγματοποιούσαν το παρθενικό τους ταξίδι. Η αεροπορία υιοθέτησε αργότερα το έθιμο, όπως επιβεβαιώνει το αεροδρόμιο Schiphol.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές θέλουν το πρώτο αεροπορικό water salute να έχει γίνει τη δεκαετία του 1990 στο Σολτ Λέικ Σίτι, για πιλότο της Delta Airlines που αποχωρούσε από την ενεργό δράση.

Water salute ή αποπάγωση;

Παρότι το θέαμα μοιάζει με την αποπάγωση, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Η αποπάγωση είναι συνηθισμένη, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, και στοχεύει στην απομάκρυνση και αποτροπή πάγου από τις επιφάνειες του αεροσκάφους πριν την απογείωση. Το water salute, αντιθέτως, είναι σπάνιο και καθαρά τελετουργικό.

Ο «μπλε πάγος»: Το πιο δυσάρεστο φαινόμενο στον αέρα

Πολύ πιο ενοχλητικό από το τελετουργικό ψέκασμα είναι το φαινόμενο του λεγόμενου «blue ice». Πρόκειται για παγωμένα απόβλητα από τις τουαλέτες του αεροσκάφους, τα οποία μπορούν να αποκολληθούν εν πτήσει και να πέσουν στο έδαφος, προκαλώντας υλικές ζημιές και ατυχήματα.

Ο χαρακτηριστικός μπλε χρωματισμός οφείλεται στο απολυμαντικό υγρό που χρησιμοποιείται στο σύστημα αποχέτευσης του αεροσκάφους. Στο ύψος πτήσης, όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από -60°C, το υγρό παγώνει και δημιουργεί συμπαγείς μάζες πάγου.

Κατά την κάθοδο, αυτά τα κομμάτια μπορούν να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος, με πιθανές επικίνδυνες συνέπειες.

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο

Παρότι τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων είναι σχεδιασμένα να σφραγίζονται απόλυτα και να ελέγχονται τακτικά, μικροδιαρροές από φθαρμένα στεγανοποιητικά ή αόρατες ρωγμές μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση του μπλε πάγου.

Σύμφωνα με ειδικούς της Brookfield Aviation, τα περιστατικά είναι πιο συχνά απ’ ό,τι πιστεύει το κοινό και αποτελούν έναν από τους υπαρκτούς κινδύνους της σύγχρονης αεροπορίας.