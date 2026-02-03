Γιατί μυρίζουν τα ρούχα μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο;

Το να μυρίζουν τα ρούχα μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα που έχει συμβεί σίγουρα έστω μια φορά στον καθένα από εμάς.

Τα ρούχα μυρίζουν έντονα μετά το πλύσιμο λόγω συσσώρευσης βακτηρίων στο πλυντήριο ρούχων, επειδή τα έχουμε ξεχάσει βρεγμένα μέσα στο πλυντήριο για πολύ ώρα ή επειδή βάλαμε πολύ/πολύ λίγο απορρυπαντικό.

Υπάρχουν τρόποι να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα και να είναι τα ρούχα μας φρέσκα κάθε φορά που βγαίνουν από το πλυντήριο.

5 συνήθεις λόγοι

Το να καταλάβετε γιατί τα ρούχα σας έχουν περίεργη μυρωδιά ακόμη και αφού έχουν πλυθεί είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος.

1. Ξεχασμένα ρούχα στο πλυντήριο για πολύ ώρα

Όλοι το έχουμε κάνει – έχουμε ξεκινήσει να πλένουμε πολλά ρούχα και μετά το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Όταν τα βρεγμένα ρούχα μένουν στο πλυντήριο για 8-12 ώρες (ή και περισσότερο), τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γρήγορα στο σκοτεινό, υγρό περιβάλλον. Αυτό δημιουργεί αυτή την χαρακτηριστική υγρή μυρωδιά που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

2. Συσσώρευση βακτηρίων στο πλυντήριο ρούχων σας

Τα πλυντήρια ρούχων συγκρατούν στάσιμο νερό, το οποίο δημιουργεί το ιδανικό έδαφος για βακτήρια, μούχλα και μύκητες. Όταν αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου κλειστή ανάμεσα στα πλυσίματα, η υγρασία παγιδεύεται στο εσωτερικό και τα βακτήρια μεταφέρονται απευθείας στα «καθαρά» σας ρούχα.

Πώς να καταλάβετε αν αυτό είναι το πρόβλημά σας: Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά από έναν κύκλο πλύσης. Εάν μυρίζουν μούχλα αμέσως (πριν τα βάλετε στο καλάθι), το πλυντήριό σας χρειάζεται ένα βαθύ καθάρισμα.

3. Πολύ/λίγο απορρυπαντικό

Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι περισσότερο απορρυπαντικό = πιο καθαρά ρούχα. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού αφήνει ένα υπόλειμμα που παγιδεύει τη βρωμιά και τις οσμές στο ύφασμα. Από την άλλη πλευρά, η πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού δεν θα απομακρύνει αποτελεσματικά τα βακτήρια και τα σωματικά έλαια, αφήνοντας πίσω τις οσμές.

Επιπλέον, τα πιο φθηνά απορρυπαντικά χαμηλής ποιότητας συχνά περιέχουν υλικά πλήρωσης που συσσωρεύονται στα υφάσματα και τα πλυντήρια ρούχων, συμβάλλοντας σε προβλήματα οσμών με την πάροδο του χρόνου. Για να το λύσετε αυτό να ακολουθείτε τις οδηγίες τόσο στο μπουκάλι των απορρυπαντικών όσο και του κατασκευαστή του πλυντηρίου, ενώ και η σωστή θερμοκρασία παίζει ρόλο.

4. Υπερβολικό γέμισμα του πλυντηρίου

Ένα πλυντήριο ρούχων γεμάτο μέχρι το χείλος δεν μπορεί να καθαρίσει σωστά κάθε ρούχο. Τα ρούχα χρειάζονται χώρο για να κινούνται και να ανακινούνται – έτσι φτάνουν το απορρυπαντικό και το νερό σε κάθε ίνα. Όταν γεμίζει υπερβολικά το πλυντήριο, ορισμένα ρούχα μόλις που βρέχονται, πόσο μάλλον να καθαρίζονται.

Γεμίστε το μόνο κατά τα 3/4. Θα πρέπει να μπορείτε να βάλετε το χέρι σας ανάμεσα στο πάνω μέρος των ρούχων και τον κάδο.

5. Συσσώρευση υπολειμμάτων στο εσωτερικό του πλυντηρίου

Με την πάροδο των μηνών και των ετών, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων συσσωρεύονται μέσα στον κάδο και τις θήκες του πλυντηρίου ρούχων σας. Αυτό το κολλώδες υπόλειμμα παγιδεύει τα βακτήρια που προκαλούν οσμές και δημιουργεί μια μεμβράνη που εμποδίζει τον σωστό καθαρισμό.

Πού κρύβεται η συσσώρευση: Λάστιχα πόρτας, συρτάρι απορρυπαντικού, τρύπες αναδευτήρα, φίλτρο αποστράγγισης.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το πλυντήριο ρούχων σας κάθε 30-90 ημέρες.

Πηγή: iatropedia.gr