Φούρνος στη Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με “ανθοδέσμες” από κατακόκκινα κρουασάν

Η Κυριακή και η Μαριάνθη Τοπαλίδου, δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον μικρότερο αδελφό τους Αλέξανδρο, δεν σηκώνουν κεφάλι τις τελευταίες ημέρες. Περνούν ατελείωτες ώρες στον χώρο τους, στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να προλάβουν τις παραγγελίες και να ετοιμάσουν τις «ανθοδέσμες» για τους ερωτευμένους, εν όψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Δεν διατηρούν ανθοπωλείο αλλά φούρνο -και στις δικές τους ανθοδέσμες δεν πρωταγωνιστεί το τριαντάφυλλο, αλλά κατακόκκινα κρουασάν σε ένα βρώσιμο μπουκέτο. Για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ζύμης, αυτή η «ανθοδέσμη» μυρίζει βούτυρο, δεν μπαίνει σε βάζο αλλά σε πιάτο ή στο χέρι- και κατευθείαν στο… στομάχι. Σε αυτόν τον φούρνο της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Βαλεντίνος γιορτάζεται με τον δικό του τρόπο.

Οι τρεις τους ενώνουν το μεράκι και τη φαντασία τους και ο Άγιος Βαλεντίνος, όπως λένε, δίνει περιθώρια για πειραματισμούς και γευστικές προκλήσεις. Η ιδέα στα τρία αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, που διατηρούν φούρνο στο κέντρο της πόλης, ήρθε πέρυσι. Αρχικά, δειλά δειλά, δημιούργησαν τα πρώτα μπουκέτα. Η απήχηση και η ζήτησή τους τα έβαλαν και φέτος στην παραγωγή, ενώ τα σχετικά βίντεο στο TikTok συγκεντρώνουν ήδη χιλιάδες προβολές.

«Είναι κόκκινα κρουασάν, αγκαλιασμένα σε ένα μπουκέτο και δεμένα μεταξύ τους ώστε να θυμίζουν μια κανονική ανθοδέσμη. Στις εικόνες φαίνονται σαν μεγάλα κόκκινα άνθη και αυτός ήταν ο στόχος μας, να μοιάζει με πραγματικό μπουκέτο», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αλέξανδρος Τοπαλίδης, την ώρα που βάζει τις τελευταίες ζαχαρωτές πινελιές στη βρώσιμη ανθοδέσμη.

Κρουασάν

«Άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, που θέλουν κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και εντυπωσιακό για το έτερον ήμισυ, μας λένε πως έχουν ενθουσιαστεί και όταν τους λέμε, μάλιστα, ότι μπορούν να βάλουν όση σοκολάτα επιθυμούν μέσα στα “άνθη” -γιατί στο μπουκέτο υπάρχει και συνοδευτική με σύριγγα με σοκολάτα- ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο! Είναι ένα μπουκέτο που τρώγεται», λένε χαρακτηριστικά τα αδέρφια, που ετοιμάζουν και άλλες εκπλήξεις.

Unboxing με γεύση έρωτα

Βασισμένη στο γνωστό unboxing, η Πέπη Μπέζα, που έχει δημιουργήσει πολλές ζαχαρωτές κατασκευές, οι οποίες έχουν γίνει επίσης viral, -είναι γνωστή για τις θεματικές τούρτες και τα πρωτότυπα τσουρέκια που ταξιδεύουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη άκρη της γης- είδε φέτος τον Βαλεντίνο με μια ιδιαίτερα «social» ματιά και τα κουτιά με τα γλυκά της κάνουν θραύση.

Όπως κάθε άνοιγμα κουτιού, έτσι και το δικό της έχει … ιεροτελεστία· μόνο που στην περίπτωση του συγκεκριμένου κουτιού υπάρχει ο κίνδυνος να μην φτάσει κανείς μέχρι το τέλος, καθώς η σταδιακή αποκάλυψη είναι εκτός από οπτικά εντυπωσιακή και εξαιρετικά γευστική. Έτσι, δεν αποκλείεται κάποιος ερωτευμένος να ξεκινήσει τις δοκιμές πριν ολοκληρώσει το unboxing.

«Είναι ένα κουτί που περιλαμβάνει δύο κομμάτια σουφλέ σοκολάτας με sprinkle καρδούλες, δύο cakesicles γεμιστά με σοκολάτα, δύο cake pops σοκολατένια μπαλάκια που λιώνουν στο στόμα, χειροποίητα χείλη από κόκκινη σοκολάτα και βουτυράτο cookie “Be my Valentine”. Έχουμε επιλέξει ό,τι πιο κοντά στο πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλωστε, τα γλυκά από μόνα τους είναι αυτά που έχουν μια …ερωτική σχέση για τους περισσότερους», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πέπη Μπέζα.

Όπως σημειώνει, η ημέρα των ερωτευμένων είναι παραδοσιακά μια ημέρα, που και τα ζαχαροπλαστεία έχουν την τιμητική τους . Η ίδια προσπαθεί, πέρα από τα απλά, λιτά και παραδοσιακά γλυκά, να δημιουργεί και πρωτότυπες προτάσεις που κερδίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη γλύκα στον έρωτα, ακόμη και για τους …πικραμένους.