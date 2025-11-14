Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

Η Σαρβέτ Ντράκερ, φωτογράφος άγριας ζωής, βρισκόταν σε μία εκδρομή παρατήρησης φαλαινών κοντά στο Σιάτλ, όταν έπεσε πάνω σε μια ομάδα από τουλάχιστον 8 όρκες.

Μάλιστα η Ντράκερ, με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού της, εντόπισε μια φώκια να προσπαθεί να διαφύγει από τις όρκες. Η φωτογράφος αιχμαλώτισε τη στιγμή που η φώκια βρισκόταν στον αέρα πάνω από τις όρκες αλλά δεν πίστευε ότι θα επιβίωνε.

Ωστόσο, καθώς οι όρκες πλησίαζαν τη βάρκα, η φωτογράφος και η παρέα της συνειδητοποίησαν ότι συνέχιζαν να καταδιώκουν τη φώκια.

Σύμφωνα με τους κανόνες της άγριας ζωής, η Ντράκερ είχε κλείσει τη μηχανή της βάρκας για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός. Στην πορεία, η φώκια κατάφερε να ανέβει στη βάρκα προκειμένου να ξεφύγει.