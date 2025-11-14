MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Σαρβέτ Ντράκερ, φωτογράφος άγριας ζωής, βρισκόταν σε μία εκδρομή παρατήρησης φαλαινών κοντά στο Σιάτλ, όταν έπεσε πάνω σε μια ομάδα από τουλάχιστον 8 όρκες.

Μάλιστα η Ντράκερ, με τη βοήθεια του φωτογραφικού φακού της, εντόπισε μια φώκια να προσπαθεί να διαφύγει από τις όρκες. Η φωτογράφος αιχμαλώτισε τη στιγμή που η φώκια βρισκόταν στον αέρα πάνω από τις όρκες αλλά δεν πίστευε ότι θα επιβίωνε.

Ωστόσο, καθώς οι όρκες πλησίαζαν τη βάρκα, η φωτογράφος και η παρέα της συνειδητοποίησαν ότι συνέχιζαν να καταδιώκουν τη φώκια.

Σύμφωνα με τους κανόνες της άγριας ζωής, η Ντράκερ είχε κλείσει τη μηχανή της βάρκας για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός. Στην πορεία, η φώκια κατάφερε να ανέβει στη βάρκα προκειμένου να ξεφύγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Το πρώτο απόσπασμα από την “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση, ξέχασα ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων στη Νέα Σάντα – Δύο τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Βαξεβάνης για τη δικαίωση του οίκου Gutenberg: Ο Τσίπρας ξέρει που μένω, ας στείλει να με συλλάβουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Βορίζια: Η στιγμή που ο 39χρονος νεκρός μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού μετά τους πυροβολισμούς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Από σήμερα οι αιτήσεις για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση- Δίπλα στα παιδιά, μαζί με τις οικογένειες