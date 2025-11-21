MENOY

ΧΑΛΑΡΑ

Φενγκ Σούι: Πού να στολίσετε το δέντρο σας για τύχη και ευημερία τη νέα χρονιά

|
THESTIVAL TEAM

Και ποιος δεν λατρεύει έναν σωστά διαρρυθμισμένο χώρο, όπου η ενέργεια θα ρέει ομαλά, φέρνοντας εύνοια και τύχη; Αυτό ακριβώς σας βοηθάει να πετύχετε η φιλοσοφία Φενγκ Σούι.

Το Φενγκ Σούι άλλωστε αποτελεί ένα ολόκληρο σύστημα παραδοσιακής κινεζικής γεωμαντείας με πολλά επίπεδα, πτυχές και ρευστούς «κανόνες» που μεταβάλλονται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζείτε και δραστηριοποιείστε, καθώς και τους στόχους που έχετε θέσει στη ζωή σας.

Για την Κινεζική κουλτούρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Φενγκ Σούι, ενώ δεν είναι λίγοι και οι Δυτικοί που ακολουθούν πιστά την συγκεκριμένη φιλοσοφία, προσφέροντας καλύτερη διαρρύθμιση, αλλά και καλύτερη αύρα και ενέργεια στον χώρο τους.

Τα καλύτερα σημεία για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και η έμφαση στο χρώμα

Αρχικά, η καλύτερη ημέρα για να στολίσετε το δέντρο είναι συνήθως η πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη, ενώ όσο αφορά των χώρο, η ανατολική πλευρά του σπιτιού ή σαλονιού είναι αυτή που θα πρέπει να τοποθετηθεί το δέντρο για καλύτερη τύχη και ευημερία.

Τοποθετώντας το δέντρο στην ανατολική πλευρά του σπιτιού, θα φέρει χαρούμενα γεγονότα, καλές σχέσεις, γάμο, απόγονους σε νέα ζευγάρια και επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

Αν δεν σας ταιριάζει ανατολική, τότε επιλέξτε να το στολίσετε Βορειοανατολικά δίνοντας έμφαση στην αγάπη, την ομαδικότητα, τις γνώσεις και την αφθονία.

Τέλος, αν θέλετε να απογειώσετε τη θετική ενέργεια στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι σας, μην ξεχάσετε να δώσετε έμφαση στο πράσινο χρώμα.

Στο Φενγκ Σούι το πράσινο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ανακουφίζει, αποφορτίζει και δημιουργεί ένα γαλήνιο περιβάλλον. Δημιουργεί δηλαδή ένα οικείο και γνώριμο συναίσθημα.

