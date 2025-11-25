MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (25/11) κλήρωση 180 του Eurojackpot.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 1, 23, 30, 35, 46 και αριθμοί Eurojackpot 4 και 8.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΗ 46 λεπτά πριν

NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Λαφαζάνης για βιβλίο Τσίπρα: Το παραλήρημα ενός πανικόβλητου – Είναι η σκέψη ενός πολιτικού βρυκόλακα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Εντολή Σαββίδη για σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού για τη Νέα Τούμπα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Μερτς: Η Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις – Ανοιχτός ο Τραμπ σε κοινό ειρηνευτικό σχέδιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης, oυδέποτε έκανε νύξη για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση