Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (25/11) κλήρωση 180 του Eurojackpot.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 1, 23, 30, 35, 46 και αριθμοί Eurojackpot 4 και 8.
Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.