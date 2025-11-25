Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (25/11) κλήρωση 180 του Eurojackpot.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 1, 23, 30, 35, 46 και αριθμοί Eurojackpot 4 και 8.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.