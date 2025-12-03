Έρευνα: Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με έναν σκύλο στο πλάι τους παρά με τον σύντροφό τους

Οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι και πιο πιστοί μας φίλοι και αυτό είναι κάτι που μάλλον δεν αμφισβητείται. Μια έρευνα όμως, η οποία έγινε από το Canisius College στο Buffalo της Νέας Υόρκης και δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα, πάει τα πράγματα λίγο πιο πέρα.

Στην έρευνα αυτή, που ομολογουμένως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, οι ερευνητές ανέλυσαν την ποιότητα ύπνου των ενήλικων γυναικών, που μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι με τα κατοικίδιά τους.

Τι έδειξε αυτή η έρευνα; Ότι οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στα σκυλιά τους παρά δίπλα στους συντρόφους τους.

Η έρευνα εξέτασε 962 γυναίκες που ζουν σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 55% αυτών ανέφερε ότι μοιράζεται το κρεβάτι του με τουλάχιστον έναν σκύλο και το 31% με τουλάχιστον μία γάτα. Από αυτές τις γυναίκες, το 57% κοιμόταν επίσης με σύντροφο.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που κοιμούνται δίπλα σε σκύλους κοιμούνται καλύτερα από ό,τι όταν βρίσκονται δίπλα σε έναν σύντροφο. Και αυτό γιατί οι σκύλοι δεν διαταράσσουν τον ύπνο τόσο συχνά όσο οι σύντροφοι και παρέχουν επίσης περισσότερα συναισθήματα άνεσης και ασφάλειας.

Οι γάτες, τώρα, για να μιλήσουμε και για αυτές, που κοιμόντουσαν στα κρεβάτια με τους κηδεμόνες τους, ήταν εξίσου ενοχλητικές όσο και οι σύντροφοι.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι συμμετέχουσες απάντησαν σε ερωτήσεις που βοήθησαν τους ερευνητές να εντοπίσουν πώς αισθάνονταν όταν κοιμόντουσαν με τις γάτες, τους σκύλους και τους συντρόφους τους.

Όσες είχαν σύντροφο ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο ασφαλείς ή προστατευμένες ένιωθαν τη νύχτα, καθώς και για το πώς ο σύντροφός τους επηρέαζε τον ύπνο τους.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων από την επικεφαλής ερευνήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια Christy L. Hoffman, και την ομάδα της, διαπιστώθηκε ότι οι σκύλοι ήταν λιγότερο πιθανό να διαταράξουν τον ύπνο του κηδεμόνα τους, όπως αναφέραμε πιο πάνω, σε σύγκριση με τις γάτες και τους ανθρώπινους συντρόφους.

Η Hoffman δήλωσε στη HuffPost ότι αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κηδεμόνες σκύλων τείνουν να έχουν καλύτερες συνήθειες ύπνου και αυστηρότερες καθημερινές ρουτίνες σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν σκύλους. Στο σύνολό τους, οι κηδεμόνες σκύλων ξυπνούν νωρίτερα από τις γυναίκες με γάτες.

Τα κουτάβια μπορούν επίσης να παρέχουν στις γυναίκες μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας από ό,τι μια γάτα όταν κοιμούνται.

«Σε σύγκριση τώρα με τους ανθρώπινους συντρόφους στο κρεβάτι, τα σκυλιά μπορεί να προσαρμόζονται καλύτερα στο πρόγραμμα ύπνου του ανθρώπου τους. Επίσης είναι πολύ συνηθισμένο λόγω των διαφορετικών καθημερινών υποχρεώσεων οι σύντροφοι να πηγαίνουν για ύπνο σε πολύ διαφορετικές ώρες και να ξυπνούν σε πολύ διαφορετικές ώρες. Τέτοιες διαφορές στο πρόγραμμά τους μπορούν σίγουρα να διαταράξουν τον ύπνο τους», ανέφερε η Hoffman.

Και συμπληρώνει: «Επίσης πολλοί κηδεμόνες σκύλων ηρεμούν γνωρίζοντας ότι το κατοικίδιό τους θα τους ξυπνήσει σε περίπτωση που συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας». «Μια γάτα, εδώ που τα λέμε, είναι λιγότερο πιθανό να κάνει κάτι τέτοιο.»

Όσο για τον σύντροφο; Ε, αν κοιμάται βαριά, μάλλον δεν θα πάρει χαμπάρι.

Πηγή: topetmou.gr