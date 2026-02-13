Επιστήμονες στις ΗΠΑ έφτιαξαν “έξυπνα εσώρουχα” που καταγράφουν πόσο συχνά κάποιος έχει αέρια

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη που χρησιμοποίησε αυτή την παράξενη συσκευή, οι άνθρωποι αφήνουν αέρια δύο φορές πιο συχνά από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες.

Αν και ίσως θεωρείται θέμα ταμπού, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει τις συνήθειες του γαστρεντερικού συστήματος των ανθρώπων και πόσο συχνά μέσα στην ημέρα έχουν αέρια. Για να το διαπιστώσουν αυτό, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ ανέπτυξαν «έξυπνα εσώρουχα» που το καταγράφουν με ακρίβεια.

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη που χρησιμοποίησε αυτή την παράξενη συσκευή – μια μικροσκοπική φορητή συσκευή που εφαρμόζει διακριτικά σε οποιοδήποτε εσώρουχο και χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικούς αισθητήρες για να παρακολουθεί την παραγωγή εντερικών αερίων όλο το εικοσιτετράωρο – οι άνθρωποι αφήνουν αέρια δύο φορές πιο συχνά από ό,τι πίστευαν προηγουμένως οι επιστήμονες.

Ο μέσος άνθρωπος έχει άερια 32 φορές την ημέρα, σε σύγκριση με τις 14 που κάποτε θεωρούνταν φυσιολογικές.

Ωστόσο, η ατομική διακύμανση ήταν ακραία, με τα ημερήσια σύνολα να κυμαίνονται από μόλις τέσσερα περιστατικά έως και 59.

Δεδομένου ότι το υδρογόνο παράγεται αποκλειστικά από μικρόβια, η παρακολούθηση αυτού του αερίου παρέχει άμεση ένδειξη για το πότε και πόσο έντονα είναι ενεργό το μικροβίωμα του εντέρου.

«Η αντικειμενική μέτρηση μας δίνει την ευκαιρία να αυξήσουμε την επιστημονική γνώση σε έναν τομέα που ήταν δύσκολο να μελετηθεί», δήλωσε ο Δρ. Μπράντλεϊ Χολ, κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Στους περισσότερους ανθρώπους, το φούσκωμα (ή αλλιώς μετεωρισμός) αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο. Το φούσκωμα ορισμένων ατόμων περιέχει επίσης μεθάνιο.

«Σκεφτείτε το σαν μια συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης, αλλά για εντερικά αέρια», εξηγεί ο Δρ. Χολ, σημειώνοντας ότι η συσκευή ανίχνευσε με επιτυχία αυξημένη παραγωγή υδρογόνου μετά την κατανάλωση ινουλίνης, μιας πρεβιοτικής ίνας, με ακρίβεια 94,7%.

Στην πραγματικότητα, αυτή η έρευνα βοηθά επίσης τους επιστήμονες να κατανοήσουν τι συμβαίνει μέσα στο έντερό μας. Πλέον σχεδιάζουν να επεκτείνουν το εύρος της μελέτης, χρησιμοποιώντας κι άλλους ενήλικες συμμετέχοντες, για να εξάγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Πηγή: iatropedia.gr