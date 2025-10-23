Ένα άλυτο μυστήριο της επιστήμης: Γιατί ονειρεύομαι ότι μου πέφτουν τα δόντια;

Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια όνειρα μπορεί να σχετίζονται με την επεξεργασία διαφόρων συναισθημάτων και εμπειριών

Το να βλέπει κανείς ότι του πέφτουν τα δόντια είναι ένα, αν μη τι άλλο, αγχωτικό όνειρο. Ευτυχώς, μένει όνειρο ή, μάλλον, εφιάλτης.

«Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτό το όνειρο», λέει ο Δρ. Ντίλαν Σέλτερμαν, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ψυχολογικών και εγκεφαλικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Οι άνθρωποι συχνά λένε στον Σέλτερμαν ότι τους φαίνεται περίεργο που βλέπουν αυτό το είδος ονείρου ή υποθέτουν ότι λέει κάτι για την προσωπικότητά τους.

«Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό», λέει. Τα όνειρα με τα δόντια να πέφτουν εμφανίζονται «σε όλους τους πολιτισμούς», λέει η Μελίντα Πάουελ, συνιδρύτρια του Ινστιτούτου Έρευνας Ονείρων στο Λονδίνο. Η έρευνα δείχνει ότι το 40% του ενήλικου πληθυσμού θα δει ένα τέτοιο όνειρο κατά τη διάρκεια της ζωής του, λέει.

Γιατί τόσοι πολλοί από εμάς, όμως, ονειρευόμαστε ότι μας πέφτουν τα δόντια; Και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό;

Τι είναι τα όνειρα και γιατί τα βλέπουμε;

«Τα όνειρα είναι κάθε είδους νοητική δραστηριότητα που αντιλαμβανόμαστε ενώ κοιμόμαστε», λέει ο Σέλτερμαν. Αυτά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως μια σειρά από φευγαλέες εικόνες ή ολόκληρες νοερές ταινίες με πλοκή και χαρακτήρες. Αλλά κανείς δεν είναι απόλυτα σίγουρος γιατί ονειρευόμαστε.

«Υπάρχουν καλές ιδέες, αλλά τίποτα οριστικό», λέει ο Σέλτερμαν και προσθέτει: «Τα όνειρα εξακολουθούν να είναι ένα άλυτο μυστήριο της επιστήμης».

Στο ένα άκρο, λέει, βρίσκεται η ιδέα ότι τα όνειρα είναι ένα είδος εκπλήρωσης ευχών – ένας τρόπος για να εκφραστούν οι ασυνείδητες επιθυμίες μας.

Στο άλλο άκρο, λέει, βρίσκεται η ιδέα ότι τα όνειρα είναι «ανόητα σκουπίδια», το αποτέλεσμα τυχαίων νευρώνων που ενεργοποιούνται ενώ κοιμόμαστε.

Ο Σέλτερμαν λέει ότι τείνει να προσυπογράφει τη «θεωρία της συνέχειας» των ονείρων, η οποία υποδηλώνει ότι μας βοηθούν να προετοιμαστούμε για μελλοντικές καταστάσεις και να ενοποιήσουμε πληροφορίες με βάση αυτά που έχουμε ήδη βιώσει.

Ο Δρ. Kelly Bulkeley, διευθυντής της Βάσης Δεδομένων Ύπνου και Ονείρων, βλέπει τα όνειρα με παρόμοιο τρόπο. Περιγράφει τα όνειρα ως ένα είδος φανταστικού παιχνιδιού.

«Όταν κοιμόμαστε, αποσυνδεόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο και το μυαλό και η φαντασία μας είναι ελεύθερα να επεξεργαστούν τις εμπειρίες που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τις συνδέσουν με προηγούμενες εμπειρίες και να προετοιμαστούν για αυτό που έρχεται», λέει.

Ο Πάουελ, ο οποίος εργάστηκε για 12 χρόνια ως ψυχοθεραπευτής, λέει ότι από θεραπευτική άποψη, «τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας αντικατοπτρίζοντας την εσωτερική μας κατάσταση».

Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα δόντια; Τι σημαίνουν τα όνειρα με τα δόντια που πέφτουν;

Δεν έχει γίνει πολλή έρευνα για το θέμα, λέει ο Σέλτερμαν, και αυτό που υπάρχει δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Πολλές από τις μελέτες έχουν βασιστεί σε έρευνες, οι οποίες μπορεί να είναι ανακριβείς, προσθέτει.

Οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν την επικράτηση των ονείρων τους και πολλοί δεν θυμούνται τα όνειρά τους με μεγάλη ακρίβεια.

«Ζητάτε από τους ανθρώπους να αναλογιστούν κάτι στο οποίο δεν δίνουν πραγματικά προσοχή στην καθημερινή τους ζωή», λέει. Αυτό καθιστά δύσκολη τη συλλογή ακριβών δεδομένων.

Ωστόσο, οι θεωρίες αφθονούν.

«Θα μπορούσε να αντανακλά κάποιο είδος υποκείμενης ανησυχίας ή θα μπορούσε να αντανακλά κάτι για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την εμφάνισή μας», λέει.

