Εδώ είναι τα λεφτά: Το επάγγελμα του οποίου η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 800% τον τελευταίο χρόνο

|
THESTIVAL TEAM

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, παράλληλα με τις ανησυχίες για την αντικατάσταση παραδοσιακών θέσεων εργασίας.

Ένας από τους πιο αναδυόμενους ρόλους στον τομέα είναι οι μηχανικοί πρώτης γραμμής ανάπτυξης (ή μηχανικοί πεδίου), οι οποίοι βοηθούν τις εταιρείες να εφαρμόζουν και να βελτιστοποιούν τεχνολογίες AI στις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ζήτηση για αυτούς τους επαγγελματίες έχει αυξηθεί κατά 800% μέσα στον τελευταίο χρόνο, με εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Cohere να ενισχύουν τα τμήματά τους.

Ο Cat de Jong, διευθυντής εφαρμοσμένης AI στην Anthropic, εξηγεί ότι οι ανάγκες μιας μεγάλης τράπεζας διαφέρουν από εκείνες μιας νεοσύστατης εταιρείας AI και ότι οι μηχανικοί υλοποίησης εξασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών.

Η OpenAI έχει ήδη δημιουργήσει μια ομάδα μηχανικών εφαρμογής που αναμένεται να φτάσει τα 50 μέλη μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η Anthropic σχεδιάζει να πενταπλασιάσει το προσωπικό της. Αντίστοιχα, η Palantir πρωτοστάτησε σε αυτό το είδος εργασίας πριν από δύο δεκαετίες, και σήμερα σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της αποτελείται από τέτοιους επαγγελματίες.

Τι περιλαμβάνει

Ο τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει συχνά δύο υπαλλήλους: ο ένας εντοπίζει τις ανάγκες του πελάτη (Echo) και ο άλλος εφαρμόζει τις λύσεις (Delta). Ανάλογες πρακτικές ακολουθούνται και στην Cohere, όπου οι μηχανικοί εμπλέκονται από την αρχή ενός έργου για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες λαμβάνουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται, μειώνοντας σταδιακά την ανάγκη τους όταν η εφαρμογή τεθεί σε λειτουργία.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφαιρεί μόνο θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργεί εξειδικευμένες, κρίσιμες για την εφαρμογή της, νέες θέσεις στον τεχνολογικό τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

