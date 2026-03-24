Δισεκατομμυριούχος με οκτώ παιδιά: Αυτός είναι ο πιο σημαντικός κανόνας μου όσον αφορά την ανατροφή τους

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος John Caudwell, ιδρυτής των εταιρειών Phones 4u και Singlepoint, τις οποίες πλέον έχει πουλήσει, μίλησε στο Business Insider για τη ζωή του σήμερα, εστιάζοντας στην οικογένειά του.

Ο Caudwell μεγαλώνει σήμερα τρία παιδιά με τη σύντροφό του, την πρώην Ολυμπιονίκη Modesta Vžesniauskaitë, και πλέον επικεντρώνεται στα φιλανθρωπικά ιδρύματα των παιδιών του και σε επενδύσεις σε ακίνητα. Είναι πατέρας οκτώ παιδιών συνολικά, ηλικίας από δύο έως 47 ετών.

Στη συνέντευξή του περιγράφει μια απαιτητική αλλά ισορροπημένη οικογενειακή καθημερινότητα, τονίζοντας ότι, παρά τη μεγάλη του περιουσία, επιδιώκει να μεγαλώσει τα παιδιά του με αξίες και μέτρο. Έχοντας ο ίδιος μεγαλώσει σε φτωχικό περιβάλλον στο Stoke-on-Trent, θέλει να τους προσφέρει περισσότερα, χωρίς όμως υπερβολές.

Ο Caudwell εξηγεί ότι αποφεύγει τη χλιδή στην ανατροφή τους. Περιγράφει, για παράδειγμα, ότι όταν πηγαίνουν οικογενειακές διακοπές με το σούπερ γιοτ, τα μικρότερα παιδιά ταξιδεύουν με οικονομικές πτήσεις, ακόμη και με την easyJet. «Πρέπει να τους δείξουμε πώς είναι η κανονική ζωή», επισημαίνει.

Σημειώνει ότι τα παιδιά του δεν έχουν σχεδόν καθόλου επώνυμα ρούχα -ίσως μερικά κομμάτια που τους έχουν δώσει ως δώρα- και ντύνονται κυρίως με ρούχα από καταστήματα όπως Zara και Primark. Στόχος του είναι να κατανοήσουν την αξία των χρημάτων και να μην αποκτήσουν νοοτροπία κακομαθημένων.

Ακόμα και στις εξόδους στα εστιατόρια, τα παιδιά τρώνε απλά κοτομπουκιές και πατάτες, και τα μικρότερα μοιράζονται ένα πιάτο. «Μισώ να σπαταλάω φαγητό», λέει χαρακτηριστικά ο Caudwell.

Επίσης τα Χριστούγεννα τα δώρα πια είναι περιορισμένα, αν και αρχικά αγόραζαν πάρα πολλά αλλά και πάλι όχι ακριβά.

Παράλληλα ο Caudwell τονίζει ότι η οικονομική του στήριξη προς τα παιδιά του είναι περιορισμένη καθώς επιθυμεί να πετύχουν τα ίδια με προσωπική προσπάθεια τους στόχους τους. Καλύπτει τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, ώστε να επικεντρώνονται στην εκπαίδευσή τους, αλλά δεν χρηματοδοτεί πολυτελή διασκέδαση ή ακριβές συνήθειες.

Όπως αναφέρει, τα ενήλικα παιδιά του έχουν ήδη χαράξει τη δική τους επαγγελματική πορεία, δραστηριοποιούμενα σε τομείς όπως η ψυχοθεραπεία, τα ακίνητα, ο τραπεζικός κλάδος και η μουσική, ενώ κάποια βρίσκονται ακόμη σε φάση εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Ο χρυσός κανόνας

Παρ’ όλα αυτά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική στήριξη. «Το μόνο πράγμα που κάνω πάντα είναι να λέω συνεχώς στα παιδιά μου ότι τα αγαπώ. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή τους», λέει και τονίζει ότι στέκεται στο πλευρό τους πάντα, ακόμα και όταν πρέπει να τα πειθαρχήσει.

«Πάντα ήταν έτσι: Δεν θέλω τίποτα περισσότερο από αυτά στη ζωή από το να είναι ευτυχισμένα και να αφήσουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος από αυτό που τον βρήκαν. Τι σημασία έχει αν είναι πλούσιοι αλλά δυστυχισμένοι; Τι σημασία έχει αν είναι Ολυμπιονίκες αλλά δυστυχισμένοι; Αν κάθε παιδί μπορούσε να μεγαλώσει με στόχο να επιδιώξει αυτούς τους στόχους -κάτι που, φυσικά, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί- θα ήταν μια υπέροχη ζωή για τα παιδιά μας, αλλά και ένα υπέροχο μέρος για τον κόσμο», καταλήγει.