Αυτό είναι το πιο ήσυχο μέρος στη Γη: Πώς αντέχονται λίγα λεπτά στην απόλυτη σιωπή

Και αν σας έλεγε κάποιος πως υπάρχει ένα δωμάτιο που το επίπεδο θορύβου έχει μετρηθεί στα -20 ντεσιμπέλ, θα το πιστεύατε; Και όμως υπάρχει. Είναι κάπου βαθιά στο ερευνητικό κέντρο της Microsoft στο Redmond των ΗΠΑ, γνωστό ως ο «ανηχοϊκός θάλαμος». Άλλοι το περιγράφουν ως «το πιο ήσυχο μέρος στον κόσμο» και δεν έχουν άδικο.

Όσοι καταφέρουν να μπουν στα ενδότερα της Microsoft, περνώντας τις βαριές πόρτες και τους χοντρούς τοίχους γεμάτους με ειδικά τριγωνικά πάνελ από υαλονήματα, θα μπορούν να έρθουν σε πλήρη επαφή με τους ήχους που βγάζει το σώμα τους. Εξάλλου ο ήχος της αναπνοής αγγίζει τα 10 ντεσιμπέλ ενώ ένα ήσυχο υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αγγίζει περίπου τα 30 ντεσιμπέλ. Σε αυτό το δωμάτιο δεν υπάρχει ίχνος θορύβου. Όσοι ενδιαφερόμενοι επισκέφτηκαν το δωμάτιο, περιέγραψαν την εμπειρία ως εξωπραγματική.

Στον θάλαμο της Microsoft δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό ηχητικό σήμα. Ο εγκέφαλος αρχίζει να εστιάζει στους εσωτερικούς ήχους του σώματος: τον χτύπο της καρδιάς, τη ροή του αίματος, ακόμα και το ελαφρύ τρίξιμο των αρθρώσεων ή το σφύριγμα του αέρα μέσα στα αυτιά.

Πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το δωμάτιο

Έρευνα, μελέτες και ακραία μηχανική ακρίβεια χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί αυτό το εντυπωσιακό δωμάτιο. Ο θάλαμος είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να απορροφά και να εξουδετερώνει κάθε ηχητικό κύμα. Οι τοίχοι, το πάτωμα και η οροφή έχουν κατασκευαστεί με υαλονήματα, για να «παγιδεύουν» τον ήχο και να εμποδίζουν την αντήχηση.

Πέρα από αυτό όμως, το δωμάτιο είναι χτισμένο πάνω σε αντικραδασμικά ελατήρια, τα οποία απομονώνουν κάθε δόνηση ή ήχο. Για καλύτερα αποτελέσματα, έφτιαξαν την κατασκευή μέσα σε ένα μεγάλο κέλυφος.

Ειδικοί αναφέρουν πως αν κάποιος σταθεί ακίνητος μέσα στο δωμάτιο μπορεί να νιώσει πίεση στα αυτιά του, αντίστοιχη με αυτή που νιώθουμε αν βρεθούμε σε μεγάλο ύψος.

Ευχάριστη εμπειρία ή «επώδυνη»;

Αν και ακούγεται εντυπωσιακή και άκρως ενδιαφέρουσα εμπειρία, οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι να βρίσκονται σε χώρους με μηδέν θόρυβο. Πολλοί επισκέπτες δυσκολεύονται να μείνει στον θάλαμο, σαν αυτή η απόλυτη ησυχία να τους «τρελαίνει».

Η έλλειψη οποιουδήποτε εξωτερικού ερεθίσματος προκαλεί απώλεια προσανατολισμού και μια αίσθηση «κενού». Πολλοί αναφέρουν ότι νιώθουν ζάλη ή αποπροσανατολισμό, καθώς το εσωτερικό αυτί, υπεύθυνο για την ισορροπία, μπερδεύεται χωρίς εξωτερικούς ήχους. Σαν να βρίσκεσαι όντως στο απόλυτο κενό ή στο διάστημα.

Οι ερευνητές της Microsoft εκμεταλλεύονται αυτή την ιδιαιτερότητα για να μελετήσουν την ανθρώπινη αντίληψη του ήχου, της σιωπής και της συγκέντρωσης. Έτσι κατανοούμε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο νευρικό σύστημα αντιδρά σε περιβάλλοντα απόλυτης ηχομόνωσης — συνθήκες που θυμίζουν το κενό του διαστήματος ή τα βαθύτερα σημεία του ωκεανού.