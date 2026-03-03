Αυτό είναι το επάγγελμα που θεωρείται πλέον πιο ελκυστικό

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης θεωρούνται ο πιο επιθυμητός τομέας για όσους αναζητούν τον έρωτα – συνδυάζοντας εξυπνάδα και ευγένεια.

Η έρευνα σε 1.000 ανύπαντρους άνδρες και 1.000 ανύπαντρες γυναίκες είχε ως στόχο να αποκαλύψει ποιες καριέρες θεωρούνται θελκτικές για συντρόφους και ποιες είναι οι πιο κατάλληλες για ραντεβού.

Άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν ότι όσοι ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη είναι οι καλύτεροι σύντροφοι (29%) και, όταν αναλύθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι γιατροί είναι η πιο ελκυστική καριέρα για σύντροφο, ενώ οι νοσηλευτές κατέλαβαν την τρίτη θέση (22%).

Ενώ οι σταδιοδρομίες στην εκπαίδευση κατατάχθηκαν ως η δεύτερη πιο ελκυστική συνολικά (23%), οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να θεωρήσουν μια γυναίκα εκπαιδευτικό πιο επιθυμητή για σύντροφο από ό,τι οι γυναίκες έναν άντρα εκπαιδευτικό (28% έναντι 19%).

Έπειτα από ένα καλοκαίρι που στα social media το μοντέλο του ανδρός με εισόδημα από εργασίες στα οικονομικά και συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε viral (I’m looking for a man in finance, trust fund, 6ft 5in, blue eyes), το 18% των γυναικών εξακολουθεί να αναζητά έναν άνδρα με δουλειά στα οικονομικά, αλλά αυτή η κατηγορία βρίσκεται κάτω από τους επιχειρηματίες και ισοβαθμεί με τις γυναίκες που αναζητούν έναν καλλιτέχνη (18%).

Οι δικηγόροι (24%), οι επιστήμονες (16%), οι φαρμακοποιοί (15%) και οι καριέρες στον τομέα της τεχνολογίας (14%), όπως οι προγραμματιστές ιστοσελίδων ή λογισμικού, κατατάχθηκαν επίσης στις κορυφαίες θέσεις εργασίας που θεωρούνται πιο ελκυστικές και στα δύο φύλα.

Η έρευνα που διεξήχθη από την Talker Research για λογαριασμό του The League, όχι μόνο εξέτασε τις πιο επιθυμητές σταδιοδρομίες για το 2025, αλλά εργάστηκε και για να διερευνήσει πώς οι σταδιοδρομίες – και όλα όσα τις συνοδεύουν – επηρεάζουν τη ζωή των εργένηδων.

Ίσως λόγω του τρόπου με τον οποίο οι καριέρες επηρεάζουν τις ζωές των Αμερικανών, το 44% θα προτιμούσε κάποιον του οποίου οι φιλοδοξίες για καριέρα είναι ίδιες με τις δικές του – ενώ το 34% αναζητά κάποιον που είναι ακόμη πιο φιλόδοξος.

Μαζί με τις φιλοδοξίες, συχνά, έρχεται και ο μισθός – και το 39% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι ισότιμος στην οικογένεια με τον σύντροφό του.

Ωστόσο, αυτό ήταν πιο συνηθισμένο για τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα: Το 45% των γυναικών προτιμά να έχει ίδιο εισόδημα με τον σύντροφό της, σε σύγκριση με το 33% των ανδρών.

Η έρευνα διερεύνησε, επίσης, την ιδανική στιγμή για να γίνει η «συζήτηση για την καριέρα» μέσα σε μία σχέση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων (22%) δήλωσε ότι, ιδανικά, θα κάνουν μια συζήτηση σχετικά με τις εργασιακές αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες πριν από το πρώτο ραντεβού.

Όταν οι ερωτηθέντες βρίσκονται σε πρώτο ραντεβού, κατά μέσο όρο, αναφέρουν τη δουλειά τους μέσα στην πρώτη ώρα του πρώτου ραντεβού (54 λεπτά).

Κάποιοι δεν θέλουν να περιμένουν ούτε καν τόσο πολύ, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 18% θα αναφέρουν την εργασία τους μέσα στην πρώτη μισή ώρα.

«Οι καριέρες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης συνήθως συνδυάζουν πτυχές της οικονομικής ασφάλειας, της ευφυΐας και της φροντίδας – τα οποία είναι όλα πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά σε έναν σύντροφο.

Αν και μπορεί να μην υπάρχει η τέλεια στιγμή για να μιλήσετε για καριέρα και φιλοδοξίες, το να το αναφέρετε στη συζήτηση νωρίτερα παρά αργότερα στα ραντεβού σας σάς επιτρέπει να καταλάβετε αν μοιράζεστε παρόμοιες αξίες και στόχους ζωής από την αρχή», δήλωσε η Rachel DeAlto, Dating Expert στο The League.

Ενώ κάποιοι μπορεί να αποθαρρύνονται αν ένας πιθανός σύντροφος ξοδεύει χρόνο για να εργαστεί στο πρώτο ραντεβού, οι νεότερες γενιές ανησυχούν λιγότερο γι’ αυτό: λιγότεροι από τους μισούς νέους ερωτηθέντες (39% των Gen Zers και 47% των millennials) δήλωσαν ότι η εργασία στο πρώτο ραντεβού είναι αποτρεπτικό στοιχείο.

Αυτή η προσήλωση στη σταδιοδρομία δεν αφορά όμως μόνο τα χρήματα:

Οι ερωτηθέντες θέλουν οι δυνητικοί σύντροφοί τους να έχουν πάθος για αυτό που κάνουν (40%) και να δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής (34%).

Οι ερωτηθέντες αναζητούν, επίσης, συντρόφους που κατανοούν ότι υπάρχουν πάντα περισσότερα να μάθουν και τρόποι να βελτιωθούν (28%), έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται καλά με άλλους και να οικοδομούν σχέσεις με συναδέλφους (25%) και επιθυμούν να αφήσουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ή σε άλλους ανθρώπους (21%).

Από την άλλη πλευρά, η συνεχής εξουθένωση (32%), οι πολλές υπερωρίες (29%) και η αλλαγή εργασίας πολύ συχνά (25%) είναι μερικές από τις κορυφαίες «κόκκινες σημαίες» για μία σχέση.

Το να είσαι «influencer» αναδείχθηκε επίσης ως «κόκκινη σημαία» για έναν στους πέντε ερωτηθέντες (22%).

Το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν μάλιστα ότι είναι σημαντικό ο σύντροφός τους να έχει τις ίδιες επαγγελματικές αξίες με αυτούς.

«Όταν οι σύντροφοι μοιράζονται παρόμοιες φιλοδοξίες και εκτιμούν τα ίδια πράγματα στη ζωή, είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον – και η σταδιοδρομία μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για αυτό. Το κλειδί είναι να παραμείνετε ανοιχτοί στο να βρείτε αυτή την ευθυγράμμιση», δήλωσε η DeAlto. «Βλέπουμε πραγματικά τη σημασία της φιλοδοξίας να υπογραμμίζεται σε αυτή την έρευνα, με το 53% να είναι πρόθυμο να δώσει μια ευκαιρία σε έναν προπτυχιακό φοιτητή, ενώ το 64% είναι πιθανό να βγει ραντεβού με κάποιον που σπουδάζει, αποδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του να έχεις κίνητρο και στόχους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η καριέρα σου».

Πηγή: marieclaire.gr