Απίθανη στιγμή από το μπλόκο στην Καρδίτσα: Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση, δείτε βίντεο

Την παράσταση έκλεψε ένας αγρότης σε ζωντανή σύνδεση μπροστά στην κάμερα του Mega στο μπλόκο της Καρδίτσας, κάνοντας σπαγγάτο, όταν η κάμερα προσπαθούσε να δείξει τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, όταν δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ για την εκπομπή Live News στα μπλόκα αγροτών στην Καρδίτσα, δείχνοντας τις σκηνές που μένουν οι διαδηλωτές, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Όταν η κάμερα στράφηκε προς ένα δέντρο που είχαν στολίσει με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ένας αγρότης δεν δίστασε να κάνει σπαγγάτο γελώντας, ειρωνευόμενος την παρουσία των καναλιών στο μπλόκο.

Ο κάμεραμαν, όταν αντιλήφθηκε την κίνηση του αγρότη, αμέσως έκανε «ζουμ» στον φακό προκειμένου να φαίνεται μόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.