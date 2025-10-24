Απίστευτο πέταγμα ποδηλάτη πάνω από το νερό στη παραλία της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Έκανε θεαματικές κινήσεις με το ποδήλατό του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα όλων!
Ο λόγος για έναν ποδηλάτη που πήρε φόρα με το ποδήλατό του σε μία εξέδρα, δίπλα στο πλακόστρωτο της παραλίας.
Το εντυπωσιακό πέταγμα καταγράφηκε σε βίντεο και μετράει ήδη χιλιάδες likes στο Tik Tok.
Δείτε το βίντεο:
@johnflyboyone 🥶🥶🥶 #bmx #thessaloniki #bmxlife #bmxordie #selanik ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat