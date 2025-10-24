Απίστευτο πέταγμα ποδηλάτη πάνω από το νερό στη παραλία της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Έκανε θεαματικές κινήσεις με το ποδήλατό του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα όλων!

Ο λόγος για έναν ποδηλάτη που πήρε φόρα με το ποδήλατό του σε μία εξέδρα, δίπλα στο πλακόστρωτο της παραλίας.

Το εντυπωσιακό πέταγμα καταγράφηκε σε βίντεο και μετράει ήδη χιλιάδες likes στο Tik Tok.

Δείτε το βίντεο: