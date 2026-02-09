Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των επιμορφωτικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής της Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work και Women in Agriculture που εντάσσονται στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων. Από τον Μάρτιο 2022, που η Τράπεζα δημιούργησε και υλοποιεί σταθερά το πρόγραμμα EQUALL, έως και σήμερα, 2.498 γυναίκες έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις αυτές.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 9οκύκλο των δράσεων WomenFounders and Makers και WomenΒacktoWork, καθώς και στον 8οκύκλο του Women in Agriculture, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors, ξεκινούν στις 9 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», αντανακλά τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι με πρωτοβουλίες και δράσεις διαχρονικού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και την υποστήριξη των παιδιών, της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων του EQUALL εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το τρίμηνο πρόγραμμα διάρκειας 38 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Επιχειρηματικότητα & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning bystudying) και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenerativeArtificialIntelligence / GenAI) και Μentoring (Learning bydoing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες το «Πειραιώς EQUALL 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια.

Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Το τρίμηνο πρόγραμμα διάρκειας 32 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Αναζήτηση Εργασίας & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning bystudying) και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning bydoing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών και την αποτελεσματική αλληλεπίδρασή τους με την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και προσωποποιημένη καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων.

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα WomenBacktoWork προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα συμμετοχής στο CareerFair, το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πειραιώς και σε συνεργασία με την 100mentors στο πλαίσιο του GenAISummit. TοCareerFair έχει ως στόχο τη διασύνδεση των συμμετεχουσών με την αγορά εργασίας, μέσα από οργανωμένες συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών στελέχωσης.

Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα.

Το τρίμηνο πρόγραμμα διάρκειας 26 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Καλλιέργειες & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning bystudying). Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, πραγματοποιούνται επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας ή/και της επιχείρησής τους, και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning bydoing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές GenAI.

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, το Mentoring και η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors. Επιπρόσθετα, οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το AlbaGraduate Business School, The American College of Greece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.

Profession has no Gender

Στην ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων, συμβάλλει από το 2022 και το πρόγραμμα Profession has noGender, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς και υλοποιείται σε συνεργασία με το The TippingPoint. Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ανά την Ελλάδα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά ώστε να επιλέγει την επαγγελματική της διαδρομή, απαλλαγμένη από έμφυλα στερεότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με κάποιο φύλο.

Από το 2022 έως το 2025, 10.348 μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 248 σχολεία από 158 περιοχές, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Profession has noGender. Για το 2026, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 3.500 μαθητές/τριες, με στόχο να αναδείξει στη νέα γενιά ότι βασικά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος είναι οι κλίσεις, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, η ουσιαστική προσπάθεια για εξέλιξη και όχι το φύλο.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και δηλώστε συμμετοχή στο https://www.equall.gr/