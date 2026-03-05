Στρατηγικό Σχέδιο 2026–2030: Η επόμενη φάση ανάπτυξης της Τράπεζας Πειραιώς

Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2026-2030 ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ως το επόμενο βήμα στην πορεία ανάπτυξης του Ομίλου της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις των τελευταίων ετών, η Τράπεζα θέτει σαφείς προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία, με στόχο τη βιώσιμη κερδοφορία, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες της.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σήμερα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2030

Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές. Επίσης προβλέπεται ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω πειθαρχίας κόστους, ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία καθώς και βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μέσω ισχυροποίησης του ισολογισμού, ισχυρών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και αυξημένων διανομών στους μετόχους

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι της Πειραιώς αντανακλούν τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 18% έως το 2030, κυμαινόμενη μεταξύ 15% και 18% κατά την περίοδο 2026-2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών, η οποία μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 10% για την περίοδο. Η αύξηση των δανείων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με ετήσιο ρυθμό 10% για την επιχειρηματική πίστη (CIB) και 5% για τη λιανική.

Διατηρώντας την πειθαρχία κόστους και ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγικότητα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα (cost-to-income ratio) περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, η Τράπεζα θέτει τους πελάτες της στο επίκεντρο, στοχεύοντας σε δείκτη μέτρησης ικανοποιίησης (NPS) άνω του 20 έως το 2030, από 14 σήμερα.

Η Πειραιώς επιδιώκει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 cents το 2025, σε περίπου 80s cent το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους(ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο (σημ. η διανομή μερίσματος υπόκειται σε εποπτική έγκριση, καθώς και στην έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μετόχων).

Η Τράπεζα επικεντρώνεται στην επίτευξη ισχυρής και κερδοφόρας ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο σε όλους τους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 37 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 56 δισ. ευρώ έως το 2030, μέσω της επέκτασης τόσο της επιχειρηματικής πίστης (CIB), αλλά και της λιανικής, αξιοποιώντας μια εμπορική πλατφόρμα εστιασμένη στη λειτουργικότητα. Νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες αναπτύσσονται για την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης και την απόκτηση από την Τράπεζα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών.

Αναφορικά με τις καταθέσεις, η Τράπεζα αναμένει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης, με το υπόλοιπο να αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 76 δισ. ευρώ το 2030, από 66 δισ. ευρώ το 2025, χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης, με ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση άνω των 10 εκατ. λογαριασμών.

Προσδοκία για αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AuM), τα οποία εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 20 δισ. έως το 2030, από 14,5 δισ. το 2025, υποστηριζόμενα από καινοτόμες λύσεις, ενισχυμένο δίκτυο Relationship Managers (RMs), αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, διεύρυνση μεριδίων αγοράς και ενίσχυση της διαφοροποίησης εσόδων. Τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 1,6 δισ. έως το 2030, έναντι 0,8 δισ. ευρώ το 2025, μέσω της αύξησης του μεριδίου σε μια αναπτυσσόμενη ασφαλιστική αγορά. Η ισχυρή και διαφοροποιημένη ανάπτυξη στους κλάδους Ζωής και Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων, θα επιτευχθεί μέσω επανατοποθέτησης της τραπεζοασφαλιστικής δραστηριότητας ως διαρθρωτικού μοχλού ανάπτυξης, καθώς και αξιοποίησης ευκαιριών δημιουργίας νέων αγορών.

Η αποτελεσματικότητα αποτελεί το δεύτερο πυλώνα των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας, με τις επενδύσεις στην τεχνολογία να λειτουργούν ως καταλύτης, με στοχευμένη διατήρηση του δείκτη κόστους προς έσοδα σε περίπου 30% κατά μέσο όρο σε όλη την περίοδο, και παράλληλη ενίσχυση των δαπανών για επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα στον ασφαλιστικό μας βραχίονα αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 8% έως το 2030 από 13% το 2025. Η παραγωγικότητα προβλέπεται να ενισχυθεί, με τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση ανά εργαζόμενο να αυξάνονται κατά 30% έως το 2030, αξιοποιώντας την ενοποίηση πλατφορμών και οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η αποδοτικότητα από την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου Euro70 εκατ., με υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο 50 περιπτώσεων χρήσης GenAI για ψηφιακή αποδοτικότητα, 13 περιπτώσεις χρήσης για παραγωγή εσόδων, ποσοστό υιοθέτησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης άνω του 75% και περαιτέρω απελευθέρωση δυναμικότητας κατά 15% μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συνεχιζόμενες ενέργειες για βελτιστοποιημένηκατανομή κεφαλαίου αποτελούν τον τρίτο στρατηγικό πυλώνα της Τράπεζας, με στόχο διαχείρισης της κεφαλαιακής θέσης σε επίπεδο δείκτη CET1 στο 12,5%, με απόθεμα άνω των 200 μ.β. έναντι Pillar 2 Guidance και Maximum Distribution Amount, και σταθερή αύξηση ποσοστού διανομών και μερίσματος ανά μετοχή. Η μερισματική πολιτική στοχεύει σε διανομή έως 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, με ενδιάμεσα μερίσματα. Συνολικά, περίπου Euro5 δισ. αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς για τα κέρδη της περιόδου 2025-2030.

Παράλληλα, η συμβολή του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στα έσοδα αναμένεται να ανέλθει σε μεσαία διψήφια επίπεδα. Συνολικά, η συνεισφορά δραστηριοτήτων χαμηλής κεφαλαιακής δαπάνης θα αυξηθεί, ενώ θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω κεφαλαιακή αποδέσμευση μέσω της ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεταφοράς ουσιωδών κινδύνων (Significant Risk Transfer – (SRT)).

Η Πειραιώς, είναι σε θέση να πετύχει τις στρατηγικές της προτεραιότητες, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με χρήση του εκτεταμένου δικτύου 370 φυσικών καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα, βάσει ενός αναδιαμορφωμένου μοντέλου δικτύου, με περίπου 1.500 ATM, καθώς και με 4 χιλ. relationship managers (RM), οι οποίοι αξιολογούνται με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, με δείκτη πωλήσεων 4,5x σε επίπεδο cross-sell και μερίδιο αγοράς άνω του 30% σε πάνω από τo 80% της ελληνικής επικράτειας, και με έμφαση στην τεχνολογία, η Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Η Τράπεζα επενδύει σε καινοτόμες Πλατφόρμες Υπηρεσιών, μέσω ολοκληρωμένων φυσικών και ψηφιακών πελατειακών λύσεων, με στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των RMs με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), αλλά και μέσω προηγμένων διαδικασιών αυτοματοποίησης στις καθημερινές της εργασίες. Ταυτόχρονα, μετασχηματίζει τις διαδικασίες εκταμίευσης δανείων, προκειμένου να προσφέρει βελτιστοποιημένεις λύσεις στο φάσμα της λιανικής και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, η Τράπεζα Πειραιώς χτίζει ψηφιακή πλατφόρμα λύσεων, αρχικώς εστίασμένη στα στεγαστικά δάνεια, με στόχο να ενισχύσει της εμπειρία του πελάτη και να επιταχύνει το διάστημα έως την εκταμίευση σε όλο τον κύκλο ζωής του δανείου, με εργαλεία και δυνατότητες GenAI. Τα εργαλεία AI αναμένεται να οδηγήσουν τις αποφάσεις για την εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με ψηφιακές λύσεις πωλήσεων και με μια μοντέρνα προσέγγιση δανειδότησης, βασιζόμενη σε οριζόντια κατηγοριοποίηση ροών εργασίας και προεγκρίσεων, χωρίς εκπτώσεις σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν τους RM στο να προσφέρουν λύσεις στους πελάτες, προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Επιπρόσθετα, εξατομικευμένες προσφορές μέσω ΑΙ δημιουργούνται για τον τομέα της διαχείρισης περιουσίας. Ως μέρος της δέσμευσης της Τράπεζας να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, η Πειραιώς εισέρχεται σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Wikifarmer για τη δημιουργία ενός νέου marketplace για αγρότες και παραγωγούς με πρόσβαση σε βασικές αγροτικές προμήθειες. Τέλος, το κορυφαίο σε βαθμολογία mobile app της Πειραιώς διαρκώς εξελίσσεται, η Τράπεζα – με εστίαση στη Gen Ζ – αναδιαμορφώνει το πλαίσιο του ανταγωνισμού μέσω της Snappi, η οποία αποτελεί μια νέα πρόταση στον κλάδο των neobanks, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί τις neobanks της αγοράς και να διατηρήσει το νεανικό και τεχνολογικά καταρτισμένο πελατολόγιό της Πειραιώς. Συνολικά, η Πειραιώς έχει αυξήσει τη διείσδυση σε ψηφιακές πωλήσεις σε 27%, από 19% προ δύο ετών, ενώ στοχεύει να επιτύχει περαιτέρω αύξηση τα επόμενα πέντε έτη.

Η Πειραιώς παραμένει προσηλωμένη στη Διαχείριση Κινδύνου, με κεντροποιημένες και στοχευμένες ενέργειες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται και από τη σημαντική μείωση κινδύνου του ισολογισμού της, με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,0%, στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και με συνεχόμενη ενίσχυση της κάλυψης από προβλέψεις. Στο πλαίσιο ενός υγιούς πλέον ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μιας σταθερά αναπτυσσόμενης οικονομίας, η Τράπεζα συνεχίζει να καταγράφει σταθερό κόστος κινδύνου, ανθεκτικά περιθώρια κέρδους σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων και πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητα της Τράπεζας να αυξήσει τους όγκους χορηγήσεων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του ενεργητικού ή η κερδοφορία της.

Η ατζέντα ‘Ανθρωποι και Κουλτούρα της Τράπεζας επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση ενός σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού, με εφόδια για τις προκλήσεις του μέλλοντος, με περίπου το 70% των 900 περίπου προγραμματισμένων νέων προσλήψεων για την περίοδο 2026-2030 να αφορά άτομα κάτω των 35 ετών, διασφαλίζοντας μια δομημένη ενίσχυση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σε ό,τι αφορά στις αποδοχές, η Τράπεζα αναμένει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αμοιβών της σε μια ολοένα και πιο δυναμική αγορά εργασίας, αυξάνοντας σταδιακά το μεταβλητό σκέλος των αποδοχών σε ποσοστό άνω του 12% έως το 2030, από 5% το 2022, συνδεδεμένο με ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο δεικτών αξιολόγησης της απόδοσης. Το στοχευόμενο επίπεδο απολαβών τίθεται στα 70χιλ ευρώ από 55χιλ ευρώ σήμερα (σταθερές και μεταβλητές αποδοχές).

Παράλληλα, προβλέπεται εκτεταμένη αξιοποίηση τηςTεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας. Καθώς οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται, η ικανοποίηση των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από το σημερινό 63 σε περίπου 70 έως το 2030.