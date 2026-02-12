MENOY

Η Πειραιώς στηρίζει τους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών

THESTIVAL TEAM

Η Πειραιώς, εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς για τον κτηνοτροφικό κλάδο και συγκεκριμένα λόγω της ευλογιάς και των συνεπειών της, προσφέρει ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους στους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και παρέχει από τη Δευτέρα 16.2.2026, κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, με ανταγωνιστικούς όρους και μειωμένο επιτόκιο, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε προμήθεια ζωοτροφών και συναφείς λειτουργικές ανάγκες των εκμεταλλεύσεων.

Η πρωτοβουλία της Πειραιώς αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής στήριξης της κτηνοτροφίας και ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες ρευστότητας του κλάδου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικής και της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Η Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ελληνική κτηνοτροφία, παρέχοντας στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών.

