31η Agrtotica: Η νέα γενιά αλλάζει την ελληνική γεωργία με επενδύσεις και στήριξη από ΥΠΑΑΤ και Τράπεζα Πειραιώς

Η στήριξη της νέας γενιάς αγροτών και οι προοπτικές της αγροτικής επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της 31ης Agrotica.

Ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε την ανάγκη οι πολιτικές να σχεδιάζονται σε άμεσο διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής, ενώ ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζα Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, τόνισε ότι οι νέοι αγρότες βρίσκονται στην αιχμή του ψηφιακού και επενδυτικού μετασχηματισμού του κλάδου. Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης τρεις παραγωγοί, παρουσιάζοντας την εμπειρία τους από επενδύσεις που υλοποίησαν αξιοποιώντας προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΠΑΑΤ και υλοποίησαν και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Τρ. Πειραιώς.

Να ακούμε τους ανθρώπους της παραγωγής

Τη σημασία του διαλόγου με τους ίδιους τους παραγωγούς για τον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής υπογράμμισε ο γ.γ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές δεν μπορούν να σχεδιάζονται μόνο «μέσα σε γραφεία», αλλά πρέπει να βασίζονται στην εμπειρία και τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην παραγωγή.

Όπως τόνισε, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα και την Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τρεις μεγάλες προκλήσεις: την κλιματική αλλαγή, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, την αλιεία και την κτηνοτροφία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τα μοντέλα η Nοτιοανατολική Ευρώπη και ειδικά η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες.

Αναφερόμενος στις πολιτικές στήριξης, σημείωσε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενεργοποιήσει σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για τους νέους αγρότες και θα συνεχίσει να δίνει έμφαση σε αυτούς και στη νέα ΚΑΠ, για την οποία σύντομα ξεκινά ο θεσμικός διάλογος. Ωστόσο, όπως είπε, η αρχική επιδότηση για την εγκατάσταση ενός νέου αγρότη δεν αρκεί από μόνη της.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης που θα περιλαμβάνει επενδύσεις στην τεχνολογία, εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών, αλλά και συνέργειες μεταξύ δημoσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιτυχημένα παραδείγματα από την ελληνική περιφέρεια, όπως επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα που αξιοποίησαν προγράμματα LEADER και σήμερα εξάγουν προϊόντα σε αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και σημαντικές δυνατότητες εξωστρέφειας.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η χώρα δεν έχει να φοβηθεί τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά αντίθετα μπορεί να κατακτήσει νέες αγορές, εφόσον ενισχυθεί η σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τις διεθνείς αγορές. Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά αγροτών που θα φέρει ανάπτυξη, πλούτο και νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Τρ. Πειραιώς: Οι νέοι αγρότες οδηγούν τον ψηφιακό και επενδυτικό μετασχηματισμό

Τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς παραγωγών στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας ανέδειξε ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, επισημαίνοντας ότι, παρότι η τράπεζα αντιμετωπίζει όλους τους αγρότες ως ισότιμους συνεργάτες, οι νέοι παραγωγοί βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής και επιχειρηματικής μετάβασης του κλάδου.

Χαρακτηριστικά ανέφερε τα στοιχεία της τράπεζας δείχνουν τη δυναμική παρουσία τους στον αγροτικό τομέα: το 80% των νέων αγροτών χρησιμοποιεί Internet banking, όταν στο σύνολο των παραγωγών το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 35%, ενώ το 40% των ετήσιων χρηματοδοτήσεων της αγροτικής τραπεζικής τα τελευταία τρία χρόνια κατευθύνεται σε νέους αγρότες.

Υπογράμμισε ότι η στρατηγική της τράπεζα Πειραιώς βασίζεται στον στενό διάλογο με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την ΕΕ και την αγορά, ώστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία να σχεδιάζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και των επενδυτών και σημείωσε ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν υψηλή απορρόφηση, καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών για επενδύσεις με προοπτική. Όπως τόνισε εμφατικά, στις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία με τη συμμετοχή της τράπεζας δεν έχει καταγραφεί καμία αποτυχημένη επένδυση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές μπορούν να πολλαπλασιάσουν την παραγωγικότητα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι ένα παραδοσιακό θερμοκήπιο μπορεί να αποδίδει πέντε με επτά τόνους ντομάτας ανά στρέμμα, ενώ ένα σύγχρονο κλειστό θερμοκήπιο μπορεί να φτάσει ακόμη και 50 τόνους, με παράλληλη μείωση του κόστους κατά περίπου 20% και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, όπως νερό και λιπάσματα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η σύγχρονη τραπεζική πρακτική δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη χορήγηση δανείων, αλλά επεκτείνεται και στην παρακολούθηση και υποστήριξη των επενδύσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός «κόμβου θερμοκηπίων» σε συνεργασία με πανεπιστημιακά spin-off, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την καλύτερη εμπορική αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα για τα θερμοκήπια συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον, καθώς 944 επενδυτές έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, με τις συνολικές επενδύσεις να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τα 540 εκατ. ευρώ.

«Η δουλειά του ΥΠΑΑΤ και της τράπεζας είναι να δώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να χτιστεί το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τέτοιες συνέργειες μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό αγροτικό μοντέλο.

Τι είπαν οι παραγωγοί για ΥΠΑΑΤ και Τρ. Πειραιώς

Ένα παράδειγμα σύγχρονης και βιώσιμης κτηνοτροφικής δραστηριότητας παρουσίασε στην εκδήλωση ο κτηνοτρόφος από τις Σέρρες, Σοφοκλής Φιλιππίδης, λέγοντας ότι δραστηριοποιείται σε μια περιοχή που διαθέτει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η εκμετάλλευσή του περιλαμβάνει περίπου 2.000 στρέμματα καλλιεργειών ζωοτροφών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται διπλή καλλιέργεια, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής για τα τελικά προϊόντα της μονάδας, το γάλα και το κρέας.

Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει 350 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, με ημερήσια παραγωγή που φτάνει τους 10-12 τόνους γάλακτος και περίπου 300 κιλά κρέατος. Παράλληλα, λειτουργεί με μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς αξιοποιούνται τα υπολείμματα της παραγωγής για την παραγωγή βιοαερίου, αποδίδοντας περίπου 6.000 kW ενέργειας ημερησίως. Το υπόλειμμα της διαδικασίας επιστρέφει στη γη ως φυσικό λίπασμα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη της μονάδας πραγματοποιήθηκε σταδιακά την τελευταία δεκαετία, με αξιοποίηση προγραμμάτων και επενδυτικών εργαλείων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τα σχέδια βελτίωσης, σε συνδυασμό με ίδια κεφάλαια και χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε οι επόμενες επενδύσεις δεν αφορούν μόνο την αύξηση της παραγωγής, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την ευζωία των ζώων και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, επισημαίνοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας προϋποθέτει την ισορροπία όλων αυτών των παραγόντων.

Από την πλευρά του ο παραγωγός Γιάννης Παπαδόπουλος από τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκη παρουσίασε την επένδυση που υλοποίησε η ομάδα παραγωγών στην οποία συμμετέχει, με στόχο τη βελτίωση του μετασυλλεκτικού χειρισμού του ρυζιού. Όπως ανέφερε, η επένδυση αφορά σύγχρονη μονάδα συλλογής, ξήρανσης και αποθήκευσης του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και ασφαλής διάθεσή του στην αγορά.

Η ομάδα παραγωγών καλλιεργεί περίπου 2.500 στρέμματα ρυζιού, με ετήσια παραγωγή που φτάνει τους 3.000 τόνους, ενώ οι εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν και παραγωγούς εκτός της ομάδας. Η ξήρανση πραγματοποιείται με σύγχρονη τεχνολογία και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση του προϊόντος, ενώ η αποθήκευση γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες για την αποτροπή παθογενειών.

Όπως εξήγησε, η επένδυση χρηματοδοτήθηκε με ίδια κεφάλαια των μελών, μέσω ένταξης σε πρόγραμμα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ σημαντική ήταν και η στήριξη της τράπεζα Πειραιώς μέσω δανειοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχος της ομάδας παραγωγών για το επόμενο διάστημα είναι η περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής, με προοπτική τη δημιουργία ορυζόμυλου ώστε το προϊόν να φτάνει στην αγορά σε πιο ολοκληρωμένη και καταναλωτική μορφή.

Ο κτηνοτρόφος Κώστας Κουκουτζέλης παρουσίασε επενδυτικό σχέδιο που υλοποιεί στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο συνεργασίας ομάδας παραγωγών πέντε ατόμων. Όπως ανέφερε, η βασική επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισμό των σταβλικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και την παραγωγή ποιοτικότερης πρώτης ύλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην υλοποίηση του σχεδίου συνέβαλαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η περιφέρεια, καθώς και η τράπεζα Πειραιώς μέσω χρηματοδότησης. Ο κ. Κουκουτζέλης σημείωσε ότι τέτοιου μεγέθους επενδύσεις είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων και τη συνεργασία με επιστήμονες και τεχνολόγους του κλάδου.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, επισήμανε ότι η ομάδα παραγωγών θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της τρέχουσας επένδυσης και, εφόσον διαπιστωθούν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης, θα εξετάσει την υλοποίηση νέων επενδύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μονάδας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ