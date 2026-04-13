MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Κλειστές και σήμερα οι τράπεζες – Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα καταστήματα όλων των τραπεζών λόγω των επίσημων τραπεζικών αργιών για τη γιορτή του Πάσχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα τραπεζικών αργιών που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026.

Οι τραπεζικές αργίες σημαίνουν ότι οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα καταστήματα δεν θα πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως e‑banking, mobile banking και ΑΤΜ, για να εκτελέσουν αναλήψεις μετρητών, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων. Οι διατραπεζικές πληρωμές και οι πληρωμές οφειλών που έχουν καταχωρηθεί κατά τις αργίες θα εκτελεστούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Οι τράπεζες συνιστούν στους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαραίτητες συναλλαγές πριν από την έναρξη της αργίας, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές ή οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν αυτές τις μέρες. Επιπλέον, ορισμένα καταστήματα ενδέχεται να έχουν τροποποιημένο ωράριο την ημέρα πριν από την αργία, γι’ αυτό καλό είναι να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα για να ενημερωθείτε.

Συνολικά, οι τράπεζες θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών, εξασφαλίζοντας στους πολίτες τη δυνατότητα βασικών συναλλαγών ακόμα και κατά την περίοδο που τα καταστήματα είναι κλειστά.

