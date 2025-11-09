Υπ. Τουρισμού: Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή της πρώτης γυναίκας ΓΓ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού

Την εκλογή της Shaikha Al Nowais ως πρώτης γυναίκας Γενικής Γραμματέως στην ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism) χαιρέτισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της 26ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυρία Κεφαλογιάννη συνεχάρη τη νέα Γενική Γραμματέα, υπογραμμίζοντας ότι η εκλογή της αποτελεί ιστορική στιγμή για τον διεθνή τουρισμό και ισχυρό μήνυμα ανανέωσης, ισότητας και προόδου. Όπως ανέφερε, η κα Shaikha Al Nowais φέρνει «νέα ενέργεια, φρέσκο πνεύμα και δυναμική ηγεσία» στον Οργανισμό, ενώ το όραμά της για βιωσιμότητα, υπεύθυνο τουρισμό, ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και καινοτομία συμβαδίζει πλήρως με τις αξίες και τις προτεραιότητες της Ελλάδας.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι, με την επανεκλογή της Ελλάδας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για την περίοδο 2025-2029, η χώρα θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση του στρατηγικού προσανατολισμού του Οργανισμού, με στόχο έναν τουρισμό βιώσιμο και ανθεκτικό.

Στην ολομέλεια της 26ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του UN Tourism, η Υπουργός παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας για τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Εργασίας 2026-2027, αναδεικνύοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο Οργανισμός ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης διετίας.

Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Οργανισμού είναι αναγκαία, εφόσον συνοδευτεί από σαφή παραδοτέα, μετρήσιμα αποτελέσματα και ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησης.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, η υπουργός είχε σειρά επαφών με ομολόγους της, ενώ ευχαρίστησε τα κράτη-μέλη για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους προς την Ελλάδα, η οποία εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του UN Tourism, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών με 32 ψήφους.

«Αυτή η ανανεωμένη εντολή είναι για την Ελλάδα και τιμή και ευθύνη», δήλωσε η υπουργός, προσθέτοντας ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν έναν, βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό και την προώθηση της συνεργασίας εντός του Οργανισμού, με διαφάνεια και συλλογικό πνεύμα.

Η υπουργός ευχαρίστησε επίσης τη Σαουδική Αραβία για την άψογη φιλοξενία και τη διοργάνωση της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι η Διακήρυξη του Ριάντ για το Μέλλον του Τουρισμού «αποτυπώνει την ετοιμότητα του κλάδου να υιοθετήσει τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, παραμένοντας πιστός στις αξίες της βιωσιμότητας και της συμπερίληψης».

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, προσυπογράφει τη Διακήρυξη, στην οποία έχουν ενσωματωθεί ελληνικές προτάσεις, ενισχύοντας τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού ως φορέα καινοτομίας και συνεργασίας.