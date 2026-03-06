MENOY

Το ελληνικό νησί που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον επισκέπτη – Τετρασέλιδο αφιέρωμα του γαλλικού En Voyage

Φωτογραφία: Intime
Για δύο μήνες οι ομορφιές της Σκοπέλου και η Ελλάδα θα προβάλλονται «στον αέρα», στη διάρκεια διεθνών πτήσεων.

Το νησί του Mamma Mia πρωταγωνιστεί σε κεντρικό τετρασέλιδο αφιέρωμα του περιοδικού En Voyage που διαβάζεται από περίπου 600.000 επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights μέσα σε πτήσεις για Βρετανία και Γαλλία.

Όπως αναφέρεται στο εκτενές ταξιδιωτικό άρθρο που προέκυψε έπειτα από δημοσιογραφική αποστολή με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου, «το καταπράσινο νησί των Βορείων Σποράδων, έχει τα τελευταία χρόνια κατακτήσει τη διεθνή προσοχή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στο Αιγαίο.

Με φόντο την προβολή μέσα από τον κινηματογράφο, το νησί επιβεβαιώνει ότι η πραγματική του δύναμη βρίσκεται πέρα από τη “μεγάλη οθόνη”, στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά, στην αρχιτεκτονική ταυτότητα και στην ατμόσφαιρα γαλήνης που το χαρακτηρίζει.

Η Σκόπελος ξεχωρίζει για τα λευκά, παραδοσιακά σπίτια με τις κεραμοσκεπές, τα στενά καλντερίμια και τις ανθισμένες αυλές που αποπνέουν νησιωτική κομψότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά, με δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια να μαρτυρούν τη βαθιά πνευματική παράδοση του τόπου. Από οργανωμένες ακτές έως απομονωμένους κολπίσκους, ο προορισμός καλύπτει κάθε προτίμηση. Η αρμονική συνύπαρξη πράσινου και γαλάζιου συνθέτει το ιδανικό σκηνικό για ξεκούραση, δραστηριότητες και θαλάσσιες εξορμήσεις. Παράλληλα, οι τοπικές συνταγές, βασισμένες σε τοπικά προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά, προσφέρουν γευστικές απολαύσεις με τη φημισμένη σκοπελίτικη τυρόπιτα να ξεχωρίζει και τα εστιατόρια και ταβερνάκια του νησιού να συνδυάζουν παράδοση με δημιουργικότητα».

Το περιοδικό καταλήγει πως «με ήπια τουριστική ανάπτυξη και ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας, η Σκόπελος προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Ένα νησί της Ευρώπης που, ακόμη και “χωρίς το soundtrack του Mamma Mia”, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε επισκέπτη».

Αναφερόμενη στην προοπτική της νέας σεζόν, η πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, Εύα Καραμεσίνη, πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι η εξωστρέφεια, χωρίς όμως να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα και την τοπική μας ταυτότητα. Η Σκόπελος είναι μαγνήτης για ταξιδιώτες της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα επιστρέψουν ξανά γιατί νιώθουν το νησί, σπίτι τους. Για την ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής σχέσης, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές».



