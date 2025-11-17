Θεσσαλονίκη: Στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για σύντομες αστικές αποδράσεις

Την καθιέρωση της Θεσσαλονίκης στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών της Ευρώπης για σύντομες αστικές αποδράσεις (city break), αλλά και για τουρισμό MICE (συνεδριακό, εκδηλώσεων και συναντήσεων) επιδιώκει ο ΕΟΤ, που έχει επενδύσει συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, σε συντονισμένη συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στο επίσημο gala dinner της Philoxenia στη Θεσσαλονίκη, το στρατηγικό σχέδιο του Οργανισμού για τη Θεσσαλονίκη βασίζεται σε τρεις άξονες: ενίσχυση διεθνούς αναγνωρισιμότητας, εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και διεύρυνση αεροπορικής συνδεσιμότητας. Στο πλαίσιο του τελευταίου αυτού άξονα, ο ΕΟΤ έχει προχωρήσει σε στοχευμένες καμπάνιες συνδιαφήμισης με μεγάλες αεροπορικές και τουριστικές εταιρείες, όπως οι Transavia France, British Airways, Jet2, LOT, Eurowings και TUI, ενισχύοντας καταλυτικά τη θέση της πόλης σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί πρωτοβουλίες προβολής της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τον συνεδριακό τουρισμό, καθώς και δεκάδες οργανωμένες επισκέψεις εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που έφεραν τη Θεσσαλονίκη σε σημαντικά διεθνή μέσα, όπως το «National Geographic» και το «British Airways Holidays Magazine». Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού, ο ΕΟΤ έχει στηρίξει σημαντικές τοπικές δράσεις, όπως τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας, ενισχύοντας την ταυτότητα της πόλης ως προορισμού με ενδιαφέρουν στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της γαστρονομίας.

Η καρδιά της τουριστικής εξωστρέφειας της Βόρειας Ελλάδας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη «γέννηση» της Philoxenia, ο κ. Φιορεντίνος υπογράμμισε ακόμη «τον διαχρονικό ρόλο του ΕΟΤ ως θεματοφύλακα και στρατηγικού υποστηρικτή της κορυφαίας αυτής τουριστικής έκθεσης. Από το 1985 έως σήμερα, η Philoxenia εξελίχθηκε σε θεσμό διεθνούς κύρους χάρη στο όραμα, τη συνέπεια και τη συνεργασία όλων των φορέων του ελληνικού τουρισμού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Φιορεντίνος στη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτήρισε «καρδιά της τουριστικής εξωστρέφειας της Βόρειας Ελλάδας» και πόλη που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο ελληνικό τουρισμό. Εξέφρασε, δε, τις θερμές του ευχαριστίες στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, επισημαίνοντας τη γόνιμη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, «με στόχο την ανάδειξη της πόλης ως προορισμού έμπνευσης και πρωταγωνιστή στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας». Ο ΕΟΤ, πρόσθεσε, «θα βρίσκεται πάντα δίπλα στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα: να στηρίζει, να προβάλει, να εμπνέει. Γιατί ο τουρισμός είναι όραμα, είναι πάθος, είναι Ελλάδα. Και στην καρδιά αυτής της Ελλάδας, χτυπά πάντα η Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Φιορεντίνος υπογράμμισε ακόμη ότι ο ΕΟΤ δεν στηρίζεται μόνο στην ιστορική του πορεία, αλλά εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο οργανισμό, με στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλο τον χρόνο, στην ανάδειξη νέων προορισμών και νέων τουριστικών προϊόντων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

«Ο Οργανισμός συνεχίζει να βραβεύεται διεθνώς για τις καμπάνιες του, όπως η πρόσφατη επιτυχημένη παρουσία στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ συνεργάζεται με το Netflix, συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων και υλοποιεί δυναμικές καμπάνιες σε TikTok και YouTube. Παράλληλα, διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο 200+ συνεργατών σε 35 αγορές, μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 17 Γραφείων Εξωτερικού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε ακόμη στο νέο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΟΤ, το οποίο θα αποτελέσει κομβικό εργαλείο για καινοτόμα και συντονισμένη προβολή της Ελλάδας και της τουριστικής της προσφοράς.