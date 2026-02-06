MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής με την Πρόεδρο του ΕΟΤ – Αίτημα για την ένταξη της Χαλκιδικής στον Οδηγό Michelin

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Βαρελά είχε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η προοπτική ένταξης της Χαλκιδικής στον Οδηγό Υψηλής Γαστρονομίας Michelin.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής ανέπτυξε στην κα. Βαρελά τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για την περαιτέρω αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής και κατέθεσε επίσημα το σχετικό αίτημα, επισημαίνοντας τη δυναμική της Χαλκιδικής ως ώριμου και διεθνώς αναγνωρισμένου τουριστικού προορισμού με ισχυρή παρουσία στον τομέα της ποιοτικής εστίασης.

Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκαν και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την τουριστική προβολή της Χαλκιδικής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του ΕΟΤ στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Η κα. Ζωγράφου τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και εξέφρασε την πρόθεση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής να συμβάλει ενεργά, με τεκμηριωμένες προτάσεις και στοιχεία, σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της περιοχής και της χώρας.

Χαλκιδική

