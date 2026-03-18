Ρόδος: Ακυρώσεις κρατήσεων στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς αρχίζουν  να αποτυπώνονται στις κρατήσεις και στη συνολική εικόνα της αγοράς. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου Χρήστος Μιχαλάκης περιέγραψε τις πρώτες επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στη Ρόδο.

Όπως ανέφερε, την πρώτη εβδομάδα της κρίσης δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε ακυρώσεις, ενώ οι κρατήσεις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, από τη δεύτερη εβδομάδα καταγράφονται οι πρώτες ακυρώσεις, κυρίως σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν την περιοχή. Συμφώνα με τον ίδιο, οι ακυρώσεις  ανέρχονται μέχρι στιγμής σε έξι με επτά.

Την ίδια ώρα παρατηρείται υστέρηση στις νέες κρατήσεις, κυρίως για την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Μιχαλάκης: «Έχουμε μια υστέρηση σε κρατήσεις και κυρίως αυτό αποτυπώνεται στο ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή Μάρτη με Απρίλη».

Ο  Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου επισήμανε, ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Άλλοι τουριστικοί προορισμοί της ευρύτερης περιοχής όπως η Κύπρος, η Τουρκία και η Αίγυπτος, καταγράφουν επίσης απώλειες. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά της κρατήσεις.

