Πώς βαθμολογούν τη Θεσσαλονίκη οι τουρίστες και γιατί την επισκέπτονται

Στην πρώτη δεκάδα των πιο ελκυστικών προορισμών της Ευρώπης για σύντομες τουριστικές αποδράσεις (city break), αλλά και για τουρισμό MICE (συναντήσεων, συνεδρίων και εκθέσεων) φιλοδοξεί να αναδείξει στα επόμενα χρόνια τη Θεσσαλονίκη ο ΕΟΤ, μέσα από ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, που στοχεύει τόσο στις ώριμες αγορές για την πόλη, όσο και σε εκείνες με αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και στις γεωγραφικά μακρινές («long haul»). Τον σχεδιασμό αυτό γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, με την ευκαιρία εκδήλωσης για την παρουσίαση της ετήσιας έρευνας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ).

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της GBR Consulting, μέσω 1.120 ερωτηματολόγιων την περίοδο Αυγούστου- Δεκεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, ανέδειξε μια εικόνα με αντιφάσεις: από τη μια πλευρά, η Θεσσαλονίκη «κερδίζει» υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τους επισκέπτες της, με βαθμολογία 7,8 στα 10, που είναι ικανοποιητική και σταθερή σε σχέση με το 2024, καίτοι χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Επίσης, προσελκύει ισχυρή πρόθεση επαναληψιμότητας (το 91% των επισκεπτών της θα την επισκεπτόταν ξανά και το 96% θα τη συνιστούσε ως προορισμό σε φίλους και γνωστούς) και αυξημένη διεθνή ζήτηση (οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν το 2025 κατά 10%, σε σχέση με το 2024). Από την άλλη όμως, η πόλη παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε οικονομικούς δείκτες που «μετράνε», όπως ο ADR (που αφορά τη μέση τιμή δωματίου) και ο RevPAR (το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο), σε σύγκριση με συγκρίσιμους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Δύο πλευρές ανέδειξε η έρευνα και ως προς την ικανοποίηση των τουριστών, αφού κάποια στοιχεία της Θεσσαλονίκης ως προορισμού τούς είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και άλλα …όχι και τόσο. Αναλυτικότερα, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας εκ μέρους της GBR Consulting, ο Στέφαν Μέρκενχοφ (Stefan Merkenhof), ανέδειξε τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία του τουριστικού προφίλ της πόλης. Η Θεσσαλονίκη κερδίζει πολύ υψηλή βαθμολογία (8,5 στα 10) στον τομέα της διασκέδασης/αναψυχής, ενώ πολύ καλό «βαθμό» δίνουν οι τουρίστες στη συμπεριφορά των Θεσσαλονικέων (8,4/10) και στα μουσεία (8/10). Αντίθετα, η δημόσια καθαριότητα, οι χώροι πρασίνου και τα πάρκα δεν περνούν το «φράγμα» του επτά, καθώς βαθμολογούνται η μεν πρώτη με 5,9/10, τα δε δεύτερα με 6. Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι λειτούργησε ευνοϊκά για τη βαθμολογία που δίνουν οι τουρίστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς (6,4 το 2025, έναντι 5,9 το 2024 και 5.6 το 2023), ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έλαβε 6,6/10. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την ηχορρύπανση.

Εντυπωσιακή ανάκαμψη από το Ισραήλ, σταθερά πρώτοι οι Αμερικανοί

Ένα άλλο βασικό εύρημα της έρευνας σχετίζεται με το γεγονός ότι η αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης για τα ξενοδοχεία στην πόλη, σύμφωνα με τον κ.Μέρκενχοφ. Παρότι οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 10% και οι εγχώριες κατά 4%, η πληρότητα αυξήθηκε πολύ λιγότερο, κατά μόλις 0,9%. Το 2025, το ποσοστό διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία αφορούσε κατά 44% Έλληνες και κατά 56% αλλοδαπούς. Οι ΗΠΑ και η Τουρκία συνέχισαν να βρίσκονται στην κορυφή, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 5% και 2% αντίστοιχα. Εντυπωσιακά ανέκαμψε το Ισραήλ (+43%) ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για το 2025, πρώτη παρέμεινε η Γερμανία με 859.000 επιβάτες και αύξηση 6% από την προηγουμένη χρονιά, ενώ στη δεύτερη θέση φιγουράρει το Ηνωμένο Βασίλειο, με σημαντική μείωση, κατά 23%, συνεπεία της υποχώρησης της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ.

Στις θετικές εξελίξεις του 2025 περιλαμβάνεται σύμφωνα με τον κ.Μέρκενχοφ, η ενίσχυση της μέσης τιμής δωματίου. Μπορεί ο δείκτης ADR να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά η Θεσσαλονίκη κατέγραψε το 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πόλεων (+4%), βελτιώνοντας και τη σχετική της θέση. Η πληρότητα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης ήταν υψηλότερη από αυτή της Αμβέρσας και του Ντίσελντορφ, ενώ ο δείκτης ADR της πόλης βρέθηκε πιο ψηλά από τον αντίστοιχο του Μπέρμιγχαμ και του Μάντσεστερ. Ταυτόχρονα, η ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε στα 93 ευρώ ανά άτομο, από 87 ευρώ το 2024, με την εστίαση και τις αγορές να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, κάτι που δείχνει ότι το όφελος για την πόλη δεν περιορίζεται στις δαπάνες διαμονής των τουριστών, αλλά διαχέεται στα εστιατόρια και τα καταστήματά της.

Το προφίλ των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και γιατί την επιλέγουν ως προορισμό

Η Θεσσαλονίκη προσελκύει στην πλειοψηφία της ζευγάρια (34% του συνόλου), ενώ ακολουθούν με ποσοστό 22% έκαστη οι κατηγορίες των τουριστών που ταξιδεύουν μόνοι/ες και εκείνη με φίλους/ες. Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική ομάδα (ποσοστό 23%), ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 36-45, ενώ οι περισσότεροι επισκέπτες ταξιδεύουν για αναψυχή (52%). Ο προορισμός προσέλκυσε ταξιδιώτες που τον έχουν επισκεφθεί περισσότερες από μια φορά σε ποσοστό 59%. Αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά την επισκέπτονται κυρίως για αναψυχή (60%) και ακολουθεί η δουλειά (17%). Επίσης, οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες έχουν κύριο λόγο επίσκεψης την αναψυχή (46%) και δεύτερο τη δουλειά & τους φίλους /συγγενείς (22%). Η γαστρονομία βρίσκεται στην κορυφή των λόγων προτίμησης της Θεσσαλονίκης από ταξιδιώτες αναψυχής με 35%. Ακολουθούν η νυχτερινή ζωή (32%), οι αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον (31%) και οι αγορές (30%).

Σε επίπεδο προσφοράς, η αγορά της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να γίνεται πιο σύνθετη και πιο ανταγωνιστική. Η παρουσία διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, καθώς αυξήθηκαν σε επτά από πέντε το 2024, εξέλιξη που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια του προορισμού. Την ίδια στιγμή, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης συνέχισαν να αυξάνονται για ακόμη μια χρονιά, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για τη φιλοξενία επισκεπτών και καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμη τη διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού προϊόντος της πόλης.

Πώς αξιολογούν οι επισκέπτες τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Κατά τον πρόεδρο της ΕΞΘ, Ιωάννη Μανδρίνο, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης διατήρησαν την υψηλή βαθμολογία τους και το 2025, τόσο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους (8,6/10), όσο και τη σχέση ποιότητας/τιμής (8,2). Όμως, παρά τη γενική σταθερή ικανοποίηση των επισκεπτών από τις ξενοδοχειακές υποδομές της Θεσσαλονίκης, «τα οικονομικά στοιχεία των ξενοδοχείων χρήζουν βελτίωσης, κυρίως αν αναλογιστούμε τον πληθωρισμό τον οποίο βιώνουμε καθημερινά. Από εδώ και πέρα η Θεσσαλονίκη περιμένει τα ευχάριστα· την αποπεράτωση των υποδομών της, το Flyover, το μετρό στην Καλαμαριά, τις αναπλάσεις, το deck στην παραλία και το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Kαι βέβαια τη διαδικασία ένταξης της γαστρονομίας της πόλης στον οδηγό Michelin και της προώθησης της Θεσσαλονίκης ως citybreak προορισμού από τον Όμιλο TUI. Αναμένουμε ακόμα περισσότερες πτήσεις εξωτερικού, μαζί με την υπερατλαντική, που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός. Περιμένουμε πολλά και από τη ΔΕΘ-Helexpo, όπου τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας Διοίκησής της είναι πολύ θετικά» υπογράμμισε ο κ.Μανδρίνος.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, επισήμανε πως σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, ο οργανισμός αναπτύσσει στοχευμένες συνέργειες με αερομεταφορείς και tour operators, με στόχο όχι μόνο την αύξηση του μεριδίου της πόλης, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Πέρα από τις ώριμες για την πόλη αγορές, όπως η Γερμανία, ο σχεδιασμός του ΕΟΤ επιδιώκει ακόμη τη διείσδυση σε αγορές με αναπτυξιακή δυναμική, όπως οι Γαλλία, Τσεχία, Ισραήλ και Τουρκία, ενώ διερευνά τις προοπτικές «ξεκλειδώματος» και των αγορών μεγάλων αποστάσεων («βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματική προσπάθεια για την προσέλκυση απευθείας πτήσεων προς τη Θεσσαλονίκη από πιο μακρινές αγορές, ενώ ειδικά σχέδια δράσης αναπτύσσονται για μακρινές χώρες), δρομολογώντας ταυτόχρονα συμπληρωματικές δράσεις προβολής για την ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχαιολογικής ταυτότητα της πόλης, αλλά και της γαστρονομίας της, η οποία διαφοροποιεί την πόλη. Μέσω της συνεργασίας του ΕΟΤ με τον οδηγό Michelin, υπενθύμισε, η πόλη εντάσσεται για πρώτη φορά στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, με τα αποτελέσματα της έρευνας να αναμένονται στο τέλος του 2026.

«Άλλη πόλη η Θεσσαλονίκη σε τρία χρόνια»

Τη σύσταση ενός συντονιστικού συμβουλίου για το τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και γενικά τη Βόρεια Ελλάδα προανήγγειλε από το βήμα της εκδήλωσης ο υφπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, παρουσιάζοντας και την πρόοδο στα έργα των τελωνείων από όπου διέρχονται οδικώς οι τουρίστες (βλ. σχετικό τηλεγράφημα).

Τη «βαθιά πεποίθηση» ότι σε τρία χρόνια η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη εξέφρασε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, επικαλούμενος την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, την ορατή βελτίωση των συγκοινωνιών και μια σειρά από πρότζεκτ όπως η δημιουργία νέας πλατείας στον άξονα της Αγίας Σοφίας, σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη, αλλά και στις εξελίξεις στην Πλατεία Αριστοτέλους (όπου ευελπιστεί ότι θα υπάρξει ανάδοχος μέχρι το τέλος του 2026), αλλά και στην Πλατεία Ελευθερίας (που αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2027). Ταυτόχρονα προς δημοπράτηση οδεύουν φέτος τα έργα σε άλλες πλατείας της πόλης, ενώ προχωρά και το έργο εγκατάστασης του ντεκ στην παραλία. Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ, επισήμανε πως ως δήμαρχος δεν επρόκειτο ποτέ να συμφωνήσει να φύγει η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης, ενώ πρόσθεσε πως το γεγονός ότι «δεν υπάρχει πλέον real estate», αλλά ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο είναι νίκη των πολιτών.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΞΘ, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, τέλος, διατύπωσε την εκτίμηση ότι «υπάρχει περιθώριο προσέλκυσης περισσότερων και ποιοτικότερων επισκεπτών» και πρόσθεσε ότι η Θεσαλονίκη έχει πολύ μεγαλη δυναμική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ