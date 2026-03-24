Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα έχει αποδείλξει ότι είναι μια πολύ ώριμη τουριστικά χώρα, με ανθεκτικότητα στις εξωγενείς κρίσεις

Στη Ρόδο βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις αυριανές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, συγκάλεσε συνεδρίαση απόψε, στην οποία πήραν μέρος ο δήμαρχος Αλ. Κολιάδης, ο βουλευτής Γιάννης Παππάς, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός κα Κεφαλογιάννης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη (με τον οποίο βρίσκονται σε ανοιχτή συνεργασία) συζητήθηκαν σε αυτή την συνάντηση θέματα που αφορούν τη στρατηγική και την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, καθώς και με την διαχείριση του τουρισμού έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να διαχειριστούμε τις τυχόν επιπτώσεις της οποιασδήποτε κρίσης.

Το λέω διότι η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι πλέον μια πολύ ώριμη τουριστικά χώρα, έχει μια ανθεκτικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξωγενείς κρίσεις που επηρεάζουν τον τουρισμό και τη δυνατότητα μιας εξαιρετικά καλής ανταπόκρισης στις προκλήσεις. Την γεωπολιτική κρίση στην περιοχή μας την παρακολουθούμε με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα. Και βεβαίως με τα εργαλεία που έχουμε, για να βλέπουμε αν και εφόσον χρειάζεται να παρέμβουμε. Προς το παρόν, αυτό που φαίνεται, είναι ότι η Ελλάδα είναι εκτός κάδρου της κρίσης αυτής. Δεν έχει επηρεαστεί αυτή τη στιγμή, ή δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη για μια άμεση επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό. Ίσα – ίσα που υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι θα πληγούν ανταγωνίστριες χώρες.

Κι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, ένας προορισμός ο οποίος προσφέρει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ποιοτικό προϊόν και γι’ αυτό είμαστε βεβαίως πλέον μέσα στους 10 πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως».

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και θέματα που έχουν σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη, με το υπουργείο Περιβάλλοντος βρίσκονται τώρα στη διαδικασία της ολοκλήρωσης και της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο ουσιαστικά θα είναι εκείνο που θα δίνει και τις κατευθύνσεις. «Η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού – σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη – σημαίνει μέτρο, σημαίνει ισορροπία, σημαίνει προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, των φυσικών πόρων και μέριμνα για τις τοπικές κοινωνίες. Και ερχόμαστε εδώ να δούμε πώς η τοπική κοινωνία και εδώ στη Ρόδο, που σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα συντριπτικό βαθμό βασίζει το εισόδημά της στον τουρισμό, πώς και στα ζητήματα τα εργασιακά θα έχει απαραίτητη υποστήριξη από τα συναρμόδια υπουργεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ