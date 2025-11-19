Οι Financial Times προτείνουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο διεθνές προσκήνιο, καθώς η έγκριτη βρετανική εφημερίδα Financial Times (FT Weekend, US edition) αφιερώνει εκτενές άρθρο στην πόλη, παρουσιάζοντάς την ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για φθινοπωρινή απόδραση στην Ευρώπη.

Στο άρθρο με τίτλο “Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks”, η δημοσιογράφος Lilah Raptopoulos, Head of Audience Engagement (FT US) και οικοδέσποινα του podcast Life & Art from FT Weekend, περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη «πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα», που συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία της με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα.

Η Raptopoulos αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, προβάλλοντας τα τοπικά εδέσματα, τη σύγχρονη κουζίνα, τις αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή. Ειδική μνεία γίνεται στις εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί τέχνης που συνθέτουν τη σύγχρονη καθημερινότητά της.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:

«Η παρουσία της Θεσσαλονίκης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ενισχύει την εικόνα της πόλης μας ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα – χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή.»

Η προβολή της Θεσσαλονίκης σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μέσα διεθνώς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Financial Times διαβάζονται κατά μέσο όρο από 21 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως – ανάμεσά τους κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και υψηλού εισοδήματος ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την FT Global Reader Survey 2024/25, 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, 56% λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις (Business Decision-Makers), ενώ 75% εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες – στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την αξία της παρουσίας της Θεσσαλονίκης στις σελίδες της εφημερίδας.

Η δημοσίευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναφορών που αποδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και τεράστια προοπτική. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συνεχίζει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία ανάδειξης της σύγχρονης, εξωστρεφούς εικόνας της πόλης.

Πηγή: Financial Times (8 Νοεμβρίου 2025), “Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks”, https://www.ft.com/ (διαθέσιμο για συνδρομητές)