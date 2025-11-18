MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην Philoxenia με το βλέμμα στο μέλλον

THESTIVAL TEAM

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε με οικολογικό περίπτερο στη φετινή διοργάνωση Philoxenia–Hotelia 2025 (14-16 Νοεμβρίου), που προσέλκυσε περισσότερους από 550 εκθέτες καθιστώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης, σημείο αναφοράς για τον κλάδο του τουρισμού.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του ΟΤΘ βρέθηκε η βιωσιμότητα της πόλης, και ο στόχος ευαισθητοποίησης του κοινού για υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο Οργανισμός προέτρεψε τους επισκέπτες της έκθεσης να μοιραστούν τις δράσεις που εφαρμόζουν στην καθημερινότητα τους, τονίζοντας ότι ο βιώσιμος τουρισμός είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τόσο των τουριστών όσο και των κατοίκων μιας πόλης.

Το περίπτερο του ΟΤΘ τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού, Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Θάνος Μπέγκας, οι οποίοι συνομίλησαν με εκπροσώπους φορέων για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής ταυτότητας της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη φιλοξενία 85 Hosted Buyers από διάφορες χώρες, τους οποίους ο ΟΤΘ υποδέχθηκε και ξενάγησε σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού και ενισχύοντας τις διεθνείς επαγγελματικές διασυνδέσεις της πόλης.

Με τη φετινή του παρουσία στη Philoxenia–Hotelia 2025, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για έναν προορισμό που εξελίσσεται, καινοτομεί και θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να χαράζει μια πορεία που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πόλη που εμπνέει, υποδέχεται και αναδεικνύεται διεθνώς.

Θεσσαλονίκη Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

