North Evia Pass 2025: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

Μέχρι σήμερα θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το North Evia Pass 2025 στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Το πρόγραμμα παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές κάρτες, αξίας 150 ευρώ η καθεμία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές.

Οι κάρτες θα δοθούν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με κλήρωση, και αφορούν δύο τουριστικούς προορισμούς:

Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού

Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Νοέμβριος 2025

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας της βόρειας Εύβοιας ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2021.