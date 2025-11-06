Νέα διάκριση για τη Θεσσαλονίκη: Έλαβε το βραβείο “Best City Break Destination” 2025 στα Greek Travel Awards

Η εκδήλωση των Greek Travel Awards φέτος υλοποιήθηκε στο εμβληματικό κτίριο Victoria & Albert Storehouse. Το βραβείο “Best City Break Destination” 2025 παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια του ΟΤΘ, Δρ. Κυριακή Ουδατζή, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.

Η εκδήλωση θεσμός υλοποιείται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της World Travel Market (WTM) London, μίας από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως, που φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου στο ExCeL London.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του οργανισμού: «το βραβείο των Greek Travel Awards, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της πόλης ως κορυφαίου προορισμού για city breaks γεμάτα εμπειρίες».

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις με tour operators, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, μέσων ενημέρωσης και influencers, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας σε θέματα προώθησης, προβολής και θεματικών μορφών τουρισμού.

Η πόλη παρουσιάστηκε ως μοναδικό παράδειγμα “open space city museum”, ένα ζωντανό μουσείο υπό το φως της καθημερινότητας, όπου η ιστορία, ο πολιτισμός και η σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν αρμονικά στους δρόμους, τις αγορές, τα μνημεία και τις γειτονιές της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ζωντανή πολιτιστική σκηνή και στη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης, καθώς και στις πρωτοβουλίες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που μεθοδικά υλοποιεί ο ΟΤΘ. Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στη WTM London 2025 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η φετινή WTM, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών παρουσίας, συγκέντρωσε πάνω από 4.000 εκθέτες από 180 χώρες και περισσότερους από 46.000 συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίας συνάντησης της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.