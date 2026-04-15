Κοινωνικός Τουρισμός: Έναρξη από την 1η Μαΐου – Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 300.000 δικαιούχους

Από την 1η Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, προσφέροντας τη δυνατότητα διακοπών σε 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα καταλύματα.

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις δέκα, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο και τις δώδεκα -εντελώς δωρεάν- σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα

