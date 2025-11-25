Η SKY express συνδέει με απευθείας πτήση τη Θεσσαλονίκη με το Ντίσελντορφ

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας, ενισχύει την παρουσία της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τη νέα απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ. Το δρομολόγιο πραγματοποιείται με τα υπερσύγχρονα Airbus A320neo και A321neo, τρεις φορές την εβδομάδα (Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά την απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη-Λάρνακα, που η εταιρεία εξυπηρετεί σταθερά από το 2021, η νέα σύνδεση, Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια της και επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση της SKY express στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με οκτώ απευθείας προορισμούς εσωτερικού και με ένα εκτεταμένο δίκτυο προορισμών μέσω Αθηνών, καθώς η SKY express είναι η μοναδική αεροπορική με το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στη χώρα.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, με την επιβατική της κίνηση να καταγράφει αύξηση 5,5% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και την αδιάλειπτη δέσμευση της SKY express να επενδύει στη Θεσσαλονίκη και στους επιβάτες της.

Η εταιρεία εξυπηρετεί συνολικά 27 διεθνείς προορισμούς, διευρύνοντας το διεθνές της αποτύπωμα και ενισχύοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της σε αγορές υψηλής σημασίας, καθιστώντας την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική ως προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην τιμητική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την πρώτη πτήση της σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα απευθείας σύνδεση Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ. Το νέο αυτό δρομολόγιο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη, και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη παρουσία και δέσμευσή μας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες μας και ενδυναμώνοντας την τοπική κοινωνία. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς έναν στρατηγικό κόμβο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις, που θα εξυπηρετούν την πόλη το 2026 και θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο, αποτυπώνοντας τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο της στο δίκτυό μας».