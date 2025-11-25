Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στη Βαρσοβία και τη Βαρκελώνη

Με δυναμική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Βαρσοβία και τη Βαρκελώνη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει και εντείνει τις στοχευμένες δράσεις της για την προβολή της περιοχής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, συμμετείχε και φέτος στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITTF Warsaw 2025, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 20- 22 Νοεμβρίου 2025 στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έκθεσης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία της Πολωνίας. Οι Πολωνοί επαγγελματίες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση ταξιδιών για γκρουπ ατόμων τρίτης ηλικίας, οικογενειών αλλά και σχολικών εκδρομών. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία συμβάλλουν σημαντικά οι απευθείας πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας Aegean Βαρσοβία-Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσουν τον προσεχή Μάρτιο, μαζί με τις απευθείας πτήσεις της εταιρείας LOT που ήδη υπάρχουν.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης να μάθουν περισσότερα για την τουριστική ταυτότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κεντρική Μακεδονία. Τα μέλη της αποστολής της ΠΚΜ ενημέρωσαν το κοινό της διοργάνωσης για τις πολλές διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης, καθώς μπορεί να συνδυάσει τον ήλιο και τη θάλασσα με άλλες μορφές τουρισμού όπως τον ιστορικό, τον πολιτιστικό, τον φυσιολατρικό κ.ά.. Για τους Πολωνούς τουρίστες η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός και επιλέγουν την Κεντρική Μακεδονία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς είναι λάτρεις του κάμπινγκ και μπορούν να επισκεφτούν την περιοχή και οδικώς με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δράσεων προώθησης του συνεδριακού τουρισμού για το 2025 με τη συμμετοχή της στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισμού στον τομέα του MICE (ακρωνύμιο του “Meetings, Incentives, Congresses, Events”) IBTM World 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το χρονικό διάστημα 18 – 20 Νοεμβρίου 2025.

Σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau πραγματοποιήθηκαν πάνω από εξήντα συναντήσεις B2B με κορυφαίους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριών και ταξιδιών κινήτρων που προέρχονταν τόσο από την ευρωπαϊκή αγορά, στην οποία η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία αποτελούν δημοφιλή και καθιερωμένο προορισμό, αλλά και από long haul αγορές (μεγάλων αποστάσεων), όπως η Βόρεια Αμερική, η Δυτική και η Νότια Ασία, στις οποίες η Κεντρική Μακεδονία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Έχοντας την 28η θέση στην Ευρώπη και την 46ή θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων ICCA για το 2024, η Θεσσαλονίκη αυξάνει κάθε χρόνο την επιρροή της στον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού.

“Συμμετείχαμε και φέτος στην τουριστική έκθεση ITTF Warsaw 2025, διότι η Πολωνία αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Πολωνοί τουρίστες αγαπούν την περιοχή μας και μπορούν να μας επισκεφτούν πολύ εύκολα αεροπορικώς με τις απευθείας πτήσεις που υπάρχουν, αλλά και οδικώς. Επιτυχημένη όμως ήταν και η συμμετοχή μας στην έκθεση IBTM World 2025, γεγονός που αποδεικνύει πως η σκληρή δουλειά και οι συντονισμένες δράσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διασφαλίζουν την επιρροή μας στον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού και θέτουν τις προϋποθέσεις για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις” ανέφερεσε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.