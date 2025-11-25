MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στη Βαρσοβία και τη Βαρκελώνη

|
THESTIVAL TEAM

Με δυναμική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στη Βαρσοβία και τη Βαρκελώνη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει και εντείνει τις στοχευμένες δράσεις της για την προβολή της περιοχής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, συμμετείχε και φέτος στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITTF Warsaw 2025, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 20- 22 Νοεμβρίου 2025 στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έκθεσης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία της Πολωνίας. Οι Πολωνοί επαγγελματίες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση ταξιδιών για γκρουπ ατόμων τρίτης ηλικίας, οικογενειών αλλά και σχολικών εκδρομών. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Πολωνία συμβάλλουν σημαντικά οι απευθείας πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας Aegean Βαρσοβία-Θεσσαλονίκη που θα ξεκινήσουν τον προσεχή Μάρτιο, μαζί με τις απευθείας πτήσεις της εταιρείας LOT που ήδη υπάρχουν.  

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον  των επισκεπτών της έκθεσης να μάθουν περισσότερα για την τουριστική ταυτότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κεντρική Μακεδονία. Τα μέλη της αποστολής της ΠΚΜ ενημέρωσαν το κοινό της διοργάνωσης για τις πολλές διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης, καθώς μπορεί να συνδυάσει τον ήλιο και τη θάλασσα με άλλες μορφές τουρισμού όπως τον ιστορικό, τον πολιτιστικό, τον φυσιολατρικό κ.ά.. Για τους Πολωνούς τουρίστες η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός και επιλέγουν την Κεντρική Μακεδονία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς είναι λάτρεις του κάμπινγκ και μπορούν να επισκεφτούν την περιοχή και οδικώς με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δράσεων προώθησης του συνεδριακού τουρισμού για το 2025 με τη συμμετοχή της στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισμού στον τομέα του MICE (ακρωνύμιο του “Meetings, Incentives, Congresses, Events”) IBTM World 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το χρονικό διάστημα 18 – 20 Νοεμβρίου 2025.

 Σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau πραγματοποιήθηκαν πάνω από εξήντα συναντήσεις B2B με κορυφαίους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριών και ταξιδιών κινήτρων που προέρχονταν τόσο από την ευρωπαϊκή αγορά, στην οποία η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία αποτελούν δημοφιλή και καθιερωμένο προορισμό, αλλά και από long haul αγορές (μεγάλων αποστάσεων), όπως η Βόρεια Αμερική, η Δυτική και η Νότια Ασία, στις οποίες η Κεντρική Μακεδονία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

  Έχοντας την 28η θέση στην Ευρώπη και την 46ή θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων ICCA για το 2024, η Θεσσαλονίκη αυξάνει κάθε χρόνο την επιρροή της στον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού.

Συμμετείχαμε  και φέτος στην τουριστική έκθεση ITTF Warsaw 2025, διότι η Πολωνία αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Πολωνοί τουρίστες αγαπούν την περιοχή μας και μπορούν να μας επισκεφτούν πολύ εύκολα αεροπορικώς με τις απευθείας πτήσεις που υπάρχουν, αλλά και οδικώς. Επιτυχημένη όμως ήταν και η συμμετοχή μας στην έκθεση IBTM World 2025, γεγονός που αποδεικνύει πως η σκληρή δουλειά και οι συντονισμένες δράσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διασφαλίζουν την επιρροή μας στον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού και θέτουν τις προϋποθέσεις για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις” ανέφερεσε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους – Αυστηρά πρόστιμα και αφαιρέσεις διπλωμάτων

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν τον άνθρωπο, θα μιλήσει η δικαιοσύνη και ο Θεός

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μνημόνιο συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Τουρκία και Νότια Κορέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών – Ότι είναι όρθια η Ακρόπολή ακόμα είναι θαύμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Έπεσαν 24 πρόστιμα σε οδηγούς για μη χρήση κράνους

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

To OPEN ξεκινά την μετάδοση αγαπημένων σειρών του MEGA