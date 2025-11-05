MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε δράσεις τουριστικής προβολής σε Δανία και Ολλανδία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, συμμετείχε στα Greek Tourism Workshops, που πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεγχάγη και στη Χάγη, προβάλλοντας την Κεντρική Μακεδονία ως ιδανικό τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο των διοργανώσεων πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της Δανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας. Στις συναντήσεις αυτές προβλήθηκαν οι τουριστικοί πόλοι της περιοχής και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας, οι πολιτιστικές διαδρομές, η μοναδική γαστρονομία κ.ά.

Οι Σκανδιναβοί και οι Ολλανδοί ταξιδιώτες προτιμούν διακοπές σε τόπους που συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά, τις αυθεντικές εμπειρίες και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, εκδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον για city-break προορισμούς, όπως η Θεσσαλονίκη.

Η επικείμενη έναρξη των απευθείας πτήσεων Κοπεγχάγη–Θεσσαλονίκη από τη σκανδιναβική εταιρεία SAS στις 3 Μαρτίου 2026, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες απευθείας πτήσεις Θεσσαλονίκη-Άμστερνταμ, αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δυναμική.

«Συνεχίζοντας τις στοχευμένες ενέργειες και ενισχύοντας τις συνεργασίες, συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις αυτές, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας για προσέγγιση σημαντικών αγορών-στόχων, όπως είναι η Δανία και η Ολλανδία. Η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας προορισμός βιωματικών εμπειριών, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών, και αυτό επιδιώκουμε να δείξουμε στους επαγγελματίες του τουρισμού στο εξωτερικό», σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

